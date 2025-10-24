Predvolilna propaganda: Valicona ne plačuje več Telekomov Siol.net

Piše: Spletni časopis
Povezave z GEN-I, Robertom Golobom in Martinom Berishajem so včeraj prikrili vsi največji mediji, ko so povzemali rezultate raziskave javnega mnenja agencije Valicon. Pa tudi o nenavadnosti, da je letos nekaj časa meritev opravljal za državni Siol.net, zdaj pa nenadoma objavlja brez naročnika (in plačnika) so zamolčali. Dogajalo se je takoj po tem, ko je v parlamentu Zvone Černač (SDS) Goloba vpraševali o njegovem bančnem računu v Romuniji in opozoril na nenavadna milijonska nakazila za svetovanja na Balkan, tudi podjetjem Martina Berishaja na Kosovu.
Valicon je letos, ko je vlada izvedla že drugo čistko na Siol.net, nenadoma začel delati raziskavo za ta medij v lasti državnega Telekoma, ko so za direktorja tja vladajoči postavili iz obrambnega ministrstva Rolanda Žela. Žel je bil direktor že v času vlade Marjana Šarca. Pred tem je na SDH, ki je lastnik Telekoma (in s tem Siol.net) nenavadno poletel iz obrambnega ministrstva še Damir Črnčec. Na Siol.net pa je prišla tudi piarovka obrambnega ministrstva Mateja Trunk Hrvatin, ki je zdaj tam zadolžena za propagando za Svobodo in Goloba. Predstavljajo nam jo kot novinarko. “Poroča” pa tudi o uspehih, ki jih Svobodi kažejo raziskave Valicona. A kot kaže so nenavadno sodelovanje z Valiconom na Siol.net prekinili. Ta teden je Valicon svojo meritev objavil brez znanega naročnika. Povzela ga je državna STA in po njej večina medijev. A vsi brez opozoril o tem, da ni znan naročnik in plačnik te raziskave.
Tako je julija letos na Siol.net, ko so še bili naročnik raziskave, Trunk Hrvatinova poročala, kako dobro po Valiconovi raziskavi kaže premieru, ki bi lahko celo ohranil oblast:
Na Siol.net so, ko so bili še naročnik raziskave, ves čas poudarjali, kako blizu je po rezultatih SDS Svoboda in da je Golobu uspelo ohraniti primat na levi. A tako veliko bližino je kazala le in samo ta raziskava. Namen je bil vplivati na poročanje drugih. In to tudi ostaja namen.
Ta teden podobnega predstavljanja Siol.net za naročnika več ni. V Spletnem časopisu sem že opozoril, da se je v zgodovino Valicon vpisal s precej zgrešeno napovedjo rezultata volitev na Kosovu. Tam pa so mediji ob tem spodrsljaju opozorili, da je to podjetje prejemalo denar od GEN Martina Berishaja. No, pri nas bi rekli od GEN-I Roberta Goloba. In se čudili, kakšen interes bi lahko imelo državno podjetje za preprodajo državno proizvedene elektriko, za takšna plačila.
Primerjava rezultatov Valicona z meritvijo Mediane pred tednom, ki meri podoben nabor strank, le da pri Mediani še niso merili nove stranke Prerod Vladimirja Prebiliča, ki je vmes uradno nastala, pokaže, kako Valicon močno “podpira” Golobovo Svobodo. Golobovi stranki bi se naj delež, če primerjamo z Mediano pred tednom, z vstopom Preroda v tednu dramatično povečal, SDS Janeza Janše pa precej upadel.
Je pa Janša celo po tej “Golobovi” raziskavi še spredaj. Presenetljivo, bi se lahko pošalili. Prebilič bi se za las uvrstil v DZ.
Bolj dolgoročne primerjave pokažejo, da ne gre za spremembe v javnem mnenju, ampak različne načine merjenja. Bolj kritični bi to poimenovali z zelo nespodobnimi besedami. Daljša primerjava nihanj deležev po različnih raziskavah za največje stranke je takšna:
V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):
Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.