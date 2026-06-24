Predsednik vlade Janez Janša na zahvalni maši za domovino v ljubljanski stolnici

Piše: A. S. (Nova24TV.si)

Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj udeležil letos še posebej slovesne svete maše za domovino ob dnevu državnosti v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani.

Maše v ljubljanski stolnici, ki jo je daroval predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, so se poleg premierja udeležili tudi predsednica Nataša Pirc Musar, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ter drugi ministri in predstavniki vlade. Prisotni so bili poslanci, tuji veleposlaniki, diplomati in drugi ugledni gostje iz področja političnega, družbenega in kulturnega življenja. Maši je prisostvoval tudi dvojen diplomatskega zbora apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, msgr. Luigi Bianco, ter predstavniki bratskih krščanskih Cerkva in verskih skupnosti, slovenske vojske in policije. Najprej je zbrane pozdravil gostitelj nadškof metropolit Stanislav Zore, na koncu pa se jim je za udeležbo zahvalil koprski škof in podpredsednik SŠK dr. Peter Štumpf.

Škof Saje je poudaril, da se ob prazniku domovine spominjamo s hvaležnostjo vseh, ki so zanjo dali življenje ter so bili skozi našo zgodovino “nosilci preroške drže in glasu vesti.” To so bili ljudje, “ki so v odločilnih trenutkih znali prepoznati, kaj je resnično, pravično in dobro, ter so k temu spodbujali tudi druge.”

Nagovoril je politike, gospodarstvenike, kulturnike, medijske delavce, sorojake v tujini, starše, učitelje in druge: “Hvala vam za odgovornost, ki jo nosite za skupno dobro”. Ob tem je izpostavil, da se danes soočamo z zahtevnimi izzivi, od demografije do tehnologije, kot tudi z vprašanji varnosti in miru. Zato potrebujemo “modrost, dialog in pogum za iskanje resnice.” Nagovoril je tako mladi in starejše. V rokah prvih je upanje za naš narod, v rokah drugih pa varstvo spomina in modrosti.

Škof Saje je tako vse pozval, da naj si skupaj prizadevajo “za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom.” Poudaril je, da se prihodnost naroda ne gradi samo v parlamentih, ustanovah in gospodarstvu, pač pa se začenja v domovih družin, v župnijah in šolah, skratka v človeških srcih.

V imenu Cerkve je izročil slovenskemu narodu ob 35. obletnici njegove države besedo upanja, ki prihaja od Boga in odmeva v pričevanju Janeza Krstnika, besedo, ki jo je pred celim svetom ponovil Janez Pavel II.: “Ne bojmo se! Živimo svojo vero pogumno in z zaupanjem. Ljubimo svojo domovino z odgovornostjo in hvaležnostjo. Gradimo skupno dobro s poštenostjo, pravičnostjo in medsebojnim spoštovanjem. Iščimo resnico in ji ostajajmo zvesti tudi takrat, ko to ni lahko.” Ob tem je poudaril tudi, da slovenska družba potrebuje več razumevanja, dialoga, sodelovanja in zaupanja.