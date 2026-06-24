Predsednik vlade Janez Janša na zahvalni maši za domovino v ljubljanski stolnici

Piše: A. S. (Nova24TV.si)
Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj udeležil letos še posebej slovesne svete maše za domovino ob dnevu državnosti v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani.
Škof Saje je poudaril, da se ob prazniku domovine spominjamo s hvaležnostjo vseh, ki so zanjo dali življenje ter so bili skozi našo zgodovino “nosilci preroške drže in glasu vesti.” To so bili ljudje, “ki so v odločilnih trenutkih znali prepoznati, kaj je resnično, pravično in dobro, ter so k temu spodbujali tudi druge.”
Nagovoril je politike, gospodarstvenike, kulturnike, medijske delavce, sorojake v tujini, starše, učitelje in druge: “Hvala vam za odgovornost, ki jo nosite za skupno dobro”. Ob tem je izpostavil, da se danes soočamo z zahtevnimi izzivi, od demografije do tehnologije, kot tudi z vprašanji varnosti in miru. Zato potrebujemo “modrost, dialog in pogum za iskanje resnice.” Nagovoril je tako mladi in starejše. V rokah prvih je upanje za naš narod, v rokah drugih pa varstvo spomina in modrosti.
Škof Saje je tako vse pozval, da naj si skupaj prizadevajo “za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom.” Poudaril je, da se prihodnost naroda ne gradi samo v parlamentih, ustanovah in gospodarstvu, pač pa se začenja v domovih družin, v župnijah in šolah, skratka v človeških srcih.
V imenu Cerkve je izročil slovenskemu narodu ob 35. obletnici njegove države besedo upanja, ki prihaja od Boga in odmeva v pričevanju Janeza Krstnika, besedo, ki jo je pred celim svetom ponovil Janez Pavel II.: “Ne bojmo se! Živimo svojo vero pogumno in z zaupanjem. Ljubimo svojo domovino z odgovornostjo in hvaležnostjo. Gradimo skupno dobro s poštenostjo, pravičnostjo in medsebojnim spoštovanjem. Iščimo resnico in ji ostajajmo zvesti tudi takrat, ko to ni lahko.” Ob tem je poudaril tudi, da slovenska družba potrebuje več razumevanja, dialoga, sodelovanja in zaupanja.