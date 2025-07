Predsednik SDS Janez Janša: Zakaj Slovenija potrebuje ustavno večino razuma?

Piše: C. R.

Predsednik SDS Janez Janša je na omrežju X včeraj pojasnil, zakaj Slovenija potrebuje ustavno večino razuma?

»Ta večina je potrebna tako za nekatere nujne dopolnitve obstoječe ustave kot tudi za zaščito nekaterih temeljnih ustavnih določil, ki jih je levičarska večina v Ustavnem sodišču s pomočjo levih vlad dodobra razrahljala.

Primer tega zadnjega so odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki neposredno ignorirajo ustavne določbe o starševstvu kot varovani ustavni kategoriji ali ustavno pravico staršev do moralne vzgoje svojih otrok. Nujne dopolnitve pa so potrebne za zaščito svobode govora oziroma izražanja, svobode veroizpovedi, za zaščito prostega razpolaganja z zasebno lastnino, pravice do zasebnega šolstva in predvsem družine.

Obstoječa ustava sicer vse to varuje, vendar s skopimi formulacijami, saj je bila pisana v razmerah, ko so bile po demokratizaciji težko izborjene temeljne človekove pravice in politične svoboščine samoumevne, pojmi pa so imeli jasen in za vse nedvoumen pomen. Danes temu ni več tako.«

