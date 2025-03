Predsednik SDS Janez Janša: Ustavimo razkroj!

Piše: Nova24tv.si

V luči zbiranja podpisov proti dodatkom za kulturno elito za t. i. izjemne umetniške dosežke predsednik stranke SDS Janez Janša opozarja na cilj sodobnega komunizma v preobleki kulturnega marksizma – preko kulturne vojne “razgraditi” normalno zahodno družbo, ki temelji na vrednotah in znanosti.

Po besedah Janeza Janše poskušajo izničiti družino, narod, zasebno lastnino, svobodo govora, kvalitetno in konkurenčno šolstvo, meritokracijo ter svobodno podjetniško pobudo. “Še prej pa skušajo omrtviti čut človeka za lepo. Za umetnost.”

Poudarja, da je na udaru še posebej klasična umetnost. “Nadomešča se z vse mogočimi izrojenimi, zblojenimi vzorci, ki se razglašajo za “moderne”. S kvazi umetnostjo in še več. Avtorje teh zmazkov in/ali ogabnosti pa se preko levičarsko obvladovanih institucij povzdiguje v “vrhunske umetnike”, deli se jim priznanja, nagrade in privilegije”.

“V Sloveniji se je vsa ta izrojenost do nedavnega – do izbruha spolnih škandalov, posilstev in drugih zlorab – zbirala v FotoPubu,” je spomnil v nadaljevanju in dodal, da si lahko ljudje na številnih posnetkih, ki krožijo na spletu, sami ustvarijo mnenje, za kakšno “umetnost” gre. “Danes oziroma z Golobovo vlado in stranko Levica v njej pa se je središče te zblojenosti preselilo iz FotoPuba na Ministrstvo za kulturo, kjer iz kulturnega marksizma delajo uradno politiko in umetnost,” je kritičen večkratni nekdanji premier in poslanec in dodaja, da tega sploh ne skrivajo več.

Opozarja, da to sedaj delajo za naš denar. Torej na račun upokojencev, delavcev, podjetnikov in sploh vseh davkoplačevalcev. “Dobesedno nas prisiljujejo, da si sami plačujemo pot v razkroj,” navaja kritično in poziva, da ta razkroj preprečimo.

Za razumevanje tega vidika kulturne vojne je po besedah Janše na voljo odlično, razumljivo branje v drobni knjigi z naslovom Klasična umetnost in kulturni marksizem, ki jo je napisal Peña Esclusa. “Toplo priporočam,” je zaključil in delil povezavo do strani (tukaj), kjer je mogoč nakup knjige.

Janša se je s konkretnim podpisom zapisom odzval na stališče, ki ga je podal eden od podpisnikov za razpis referenduma proti dodatkom za kulturno elito, ki je povedal: “Podpisujem, ker se mi gre za pravico. Ker se mi zdi nefer, da bi tisti, ki ne delajo, dobili več kot jaz, ko delam praktično od 4. zjutraj pa do poznih večernih ur, pa polovico vsaj volontersko.”

Podpis za razpis referenduma o zakonu o dodatkih k pokojninam umetnikov je mogoče prispevati do 26. marca.