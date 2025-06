Predsednik KPK o Golobu: Žalosti nas nagovarjanje k nezakonitostim, k obvodom zakonodaje

Piše: Spletni časopis

Na nenavaden nastop predsednika vlade Roberta Goloba prejšnji teden, ko je nagovarjal gospodarstvenike, da bi naročali mimo pravil, ker pri direktnem naročanjem države, kot je ocenil, ne veljajo pravila javnega naročanja in zaradi tega ne bo težav s KPK in ko je šef vlade tudi ponudil pomoč s skupnim nezakonitim lobiranjem, da bi bili vsi del korupcije in bi naredili nekaj dobrega, se je odzval predsednik KPK Robert Šumi na tiskovni konferenci o akcijskem načrtu boja proti korupciji. Tako:

“Nas pa ob tem žalosti, da v medijih še vedno spremljamo javne odzive vodilnih politikov, kot je na primer razvidno iz posnetka pogovora predsednika vlade na dogodku z določenim krogom gospodarstvenikov prejšnji teden, ki nagovarjajo k nezakonitosti, k obvodom zakonodaje in se na ta račun posredno ali neposredno posmehujejo delu komisije in pomenu prepričevanja korupcije, ter krepitve integritete odgovornosti in transparentnosti.”

Zdi se, da se je Šumi odzval na nenavadne nasvete in napovedi premiera, ki so na X na kratko dostopni tukaj:

Celoten nastop si lahko ogledate na posnetku dogodka, zadnje del spornih izjav o nezakonitem lobiranju najdete na 1:15:40, prvi del o ravnanju mimo običajnih predpisov, pa nekaj minut pred tem: