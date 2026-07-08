Predsednik DZ za 15. november razpisal lokalne volitve

Piše: STA

Predsednik DZ Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila.

Datum volitev je bil sicer znan že prej, saj je z zakonom določeno, da se redne lokalne volitve opravijo tretjo nedeljo v novembru. Drugi krog županskih volitev v občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne uspe zbrati večine glasov, pa sledi 14 dni po prvem, letos torej 29. novembra.

V večjih občinah bodo občinske svete volili po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem sistemu. V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli pa bodo hkrati potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, saj se te v skladu z zakonom opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete. Razpišejo pa jih župani.

Z dnem, ki ga predsednik DZ določi za začetek volilnih opravil, se lahko začnejo zbirati tudi podpisi v podporo kandidaturam. Kandidate oz. kandidatne liste lahko namreč poleg političnih strank v občini predlagajo tudi volivci. V tem primeru mora biti kandidaturam priloženo zahtevano število podpisov volivk in volivcev. To pomeni podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.

Prihajajoče lokalne volitve bodo devete redne v samostojni Sloveniji, potekale pa bodo v 212 občinah. Prve so decembra 1994 potekale v takrat novoustanovljenih 147 občinah.

Stevanović ob današnjem podpisu odloka o razpisu volitev ni dajal izjav. Kot pa so v sporočilu za javnost zapisali v DZ, poudarja pomen lokalne samouprave in aktivne udeležbe državljank in državljanov pri oblikovanju razvoja svojih lokalnih skupnosti.

“Lokalne volitve so pomemben izraz demokratične volje prebivalk in prebivalcev ter priložnost, da neposredno odločajo o razvoju okolja, v katerem živijo. Verjamem, da bodo tudi tokrat volitve potekale v duhu spoštljivega demokratičnega dialoga in odgovornega odločanja za prihodnost naših občin,” so še navedli besede predsednika DZ.