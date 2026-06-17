Predsednica republika sprejela člane vlade in njenega predsednika, ob tem pa solila pamet

Piše: G. B.

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je sprejela novoimenovano Vlado Republike Slovenije. Pred sprejemom se je na ločenem srečanju sestala s predsednikom vlade Janezom Janšo, so sporočili iz Urada predsednice RS.

V nagovoru je predsednica republike vladi ob začetku mandata zaželela uspešno delo in poudarila, da vodenje države ni le izvrševanje oblasti, temveč predvsem »služenje vsem ljudem, ne glede na razlike med njimi, skrb za skupno, javno dobro in varovanje zaupanja državljanov v demokratične procese«. Ob tem je izrazila željo, da bi bil današnji sprejem izhodišče za prihodnje konstruktivno, korektno in spoštljivo sodelovanje z vlado.

Predsednica republike je poudarila, da njeno vodilo pri delu ostaja spoštovanje ustave, pravne in socialne države, solidarnosti ter odgovornosti do prihodnjih generacij. »Te vrednote zame niso ne leve ne desne. So univerzalne. So vrednote demokratične države. So moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra,« je dejala. Ob tem je jasno izpostavila tudi meje, pri katerih bo kot predsednica republike vedno opozorila, če bo ocenila, da so ogroženi ustavni red, neodvisnost institucij, človekove pravice ali temeljne svoboščine.

V samem govoru pa je povsem odkrito namignila, da so njene simpatije veliko bolj na strani sedanje opozicije, to je prejšnje koalicije. Kot je poudarila, ukinjanje ali »integracija« neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne RTV v državno po njenem mnenju niso koraki, ki bi vodili v boljšo državo in zrelejšo družbo. Prav tako bo opozarjala na napade na sodno vejo oblasti ter na odločitve, ki bi slabile javno zdravstvo in javno šolstvo. Vlado je pozvala tudi, naj se izogiba t. i. omnibus zakonom, saj ti po izkušnjah ustvarjajo dodatne pravne dileme in izzive v odnosu do ustave ter veljavne zakonodaje.

Predsednica republike je posebej poudarila tudi pomen sodelovanja z opozicijo in širšega dogovora pri ključnih razvojnih in sistemskih vprašanjih. »Slovenija potrebuje razvojni zagon, vendar tudi več kontinuitete. Na ključnih področjih si ne moremo privoščiti, da bi vsaka oblast začenjala znova zgolj zato, ker je nekaj začela prejšnja. Revanšizem nikoli za nikogar ni dobro izhodišče,« je dejala. Ob zaključku je vladi predala poročila dosedanjih Predsedničinih forumov in poudarila: »Demokracija ni tekmovanje v tem, kdo bo glasnejši. Moč politike pa se ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati.«

Kot je razvidno, je iz besed Nataše Pirc Musar razvidna precejšnja stopnja vnaprejšnjega nezaupanja do nove vlade. Celoten govor si lahko preberete TUKAJ.