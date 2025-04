Predsednica preiskovalne komisije Bah Žibertova izrazila ogorčenje nad nasilništvom Jankovića nad lastniki zemljišč

Piše: C. Š. (Nova24TV.si)

Predsednica preiskovalne komisije o C0 Anja Bah Žibert se sprašuje, kako smo kot družba prišli do takega stanja, v katerem lahko ena samodržna oseba na čelu MOL dopušča in vzpodbuja nasilništvo – fizično in pravno – nad lastniki zemljišč na območju gradnje kanala C0.

Predsednica Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja je bila Anja Bah Žibert seznanjena z dogodki, ki po njeno izkazujejo veliko skrb in vzbujajo zaskrbljenost.

Lastniki zemljišč v Stožicah, ki tudi po pravni poti dokazujejo protipravnost projekta kanala C0, so bili namreč zopet deležni nedopustnega ravnanja investitorja – Mestne občine Ljubljana. Lastniki zemljišč, ki ohranjajo državljansko čuječnost, so zaznali gradbeni stroj in kup cevi, pripravljenih za vgradnjo električnega kabla. Vse to praktično ob trasi kanala C0.

Glede na vse do sedaj znane aktivnosti Jankovića, neupoštevanja in neprimernega odnosa do lastnikov zemljišč, ki jih Janković izčrpava na vse možne načine, ti upravičeno sumijo, da bi tokrat lahko šlo za zlorabo Energetskega zakona (EZ-2), ki v 116. členu določa:

“Gradnja, postavitev, obratovanje, vzdrževanje in dostop do objektov in zemljišč, ki so potrebni za: prenos in distribucijo električne energije, plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini ali

proizvodnjo električne energije, priključek do objektov za proizvodnjo in shranjevanje električne energije z inštalirano močjo, večjo od 10 MW, so v javno korist. Za namene iz prejšnjega odstavka se nepremičnine lahko razlastijo, omejijo s pravico uporabe za določen čas ali obremenijo z začasno ali trajno služnostjo ali stavbno pravico. Za vprašanja glede razlastitve in omejitve lastninske pravice, ki niso posebej urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja razlastitev in omejitev lastninske pravice.”

Zato so lastniki zemljišč poklicali pristojne, to je Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor. Kasneje so bili obveščeni, da je bil delovni stroj diskretno odstranjen. A s tem se zgodba še ni končala. Zgodil naj bi se nov incident. Ob prisotnosti policije naj bi inšpektor MOL naročil bageristu, naj “kar zapelje proti lastnikom zemljišč“.

Janković dopušča fizično in pravno nasilništvo nad lastniki zemljišč

Zato kot predsednica preiskovalne komisije Anja Bah Žibert izraža ogorčenost nad ravnanjem z ljudmi, ki branijo svojo zemljo, svojo last in se hkrati borijo za ohranitev čiste pitne vode. Za vse nas in naše potomce. “To, kar si dovolijo “izbrani” v tej državi, postaja nevzdržno. In župan Zoran Janković je prvi odgovoren za vse, kar se dogaja v povezavi s kanalom C0,” je prepričana Bah Žibertova, ki dodaja, da so v komisiji do sedaj preučili in tudi zaznali takšne nepravilnosti, ki bi zahtevale ustavitev projekta.

Da smo kot družba prišli do takega stanja, v katerem lahko ena samodržna oseba na čelu MOL dopušča in vzpodbuja nasilništvo – fizično in pravno – nad lastniki zemljišč, pravimi borci za pitno vodo v Ljubljani, je po njenih besedah posledica več dejavnikov. “Zagotovo je med osrednjimi neustrezno delujoče tožilstvo.” Glede kanala C0 je bilo namreč sproženih več raznovrstnih prijav sumov storitve kaznivih dejanj, med drugim tudi s strani komisije. Zavrnitev pa je bila, “smešna, v maniri izjave Jankovića, da se njemu ne more zgoditi nič“.

Posebno zaskrbljenost po mnenju Bah Žibertove kaže ravnanje in delovanje ministra Bojana Kumra, ki ne želi posredovati podatkov, kdo je pripravljal sklep o nepotrebnosti izvedbe postopkov za PVO glede kinete na odseku med Brodom in Ježico, pod katerega se je podpisala njegova državna sekretarka Tina Sršen. Ob tem spomni, da je minister Kumer že dvakrat odpovedal pričevanje pred preiskovalno komisijo, čeprav so datum celo predhodno uskladili, s čimer kaže tudi svoj odnos do zakonodajne veje oblasti.