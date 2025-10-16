Prebiličeva nova stranka je zgolj reciklaža starih odsluženih kadrov

Piše: Moja Dolenjska

V boj za volivce Svobode, SD in Levice je včeraj tudi uradno vstopil evropski poslanec Vladimir Prebilič. V Kočevju je ustanovil stranko Prerod. Prebilič je nekdanji politik SD, s stranko se je razšel. Kot županu Kočevja mu je s stranko Vesna na zadnjih evropskih volitvah uspelo postati evropski poslanec. Zdaj si želi vrnitve na državno raven.

Dobri poznavalci sicer navajajo, da je ta načrt gojil že dolgo. Vrstni red (najprej evropski poslanec, nato stranka in vstop v državno politiko) pa je napovedal že pred časom in mu nihče ni verjel.

Sodeč po podatkih in komentarjih Kočevcev v občini ni postoril veliko. Kako tudi bi, bil je neprofesionalni župan, z dragim službenim avtomobilom in službo drugje, v Ljubljani. Proslavil se ni niti v Evropskem parlamentu, največ pozornosti je pritegnil z govorjenjem v srbskem jeziku, ki ni uradni jezik EU.

Prebilič se je razšel s stranko SD, katere dolgoletni član je bil, kot razlog smo poročali, da ga centrala v Ljubljani ni izbrala z ministra za obrambo, predlagali so Janka Vebra, ki je bil tudi imenovan.

Prebilič se naj bi zdaj razšel tudi s stranko Vesna, ki namerava na volitve v koaliciji z Levico. Ali so se res razšli ali ne, ali pa gre zgolj za predstavo za javnost, je vprašanje.

Zdaj sicer govori, da bi z novo stranko odšel v koalicijo s strankami levice, s stranko SDS pa ne. Programa nima, gradi torej na “antijanšizmu”, obnaša se sicer že kot vladar. Podložen globoki državi. Razkril je že, da se je srečal s scenaristom slovenske politične stvarnosti, Milanom Kučanom.

In kako je bilo na kongresu? Reciklaža starih kadrov

Ta se je začel včeraj ob 18. uri. Znani novinar in urednik Bojan Požar je spremljal dogajanja v živo in na X objavil nekaj podrobnosti. Kongres je vodil Dušan Vučko, nekdanji vodilni v Državni volilni komisiji (DVK), ki je tudi član sveta.

Izvoljeni člani sveta stranke so naslednji:

Imena izvoljenih kažejo, da gre resnično za reciklažo oz. zgolj premeščanje znotraj levice. Na kongresu so opazili tudi Lidijo Divjak Mirnik, iz Maribora, nekdanjo poslanko LMŠ. Med imeni v svetu pa je zanimivo ime tudi Boštjan Koražija, nekdanji poslanec Levice. Iz Novega mesta je v svetu Miloš Dular (NM).

Za analizo tako delovanja stranke kot vodilnih članov pa bo še dovolj časa. Volitve bodo predvidoma marca 2026.