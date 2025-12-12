Prebiliča je strah Janeza Janše, zato kliče na pomoč Goloba, Hana in Vrečko

Piše: e-maribor

Predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič je po informacijah N1 predsednikom šestih levosredinskih strank poslal vabilo na pogovore o sodelovanju pred državnozborskimi volitvami, ki bodo marca prihodnje leto.

Vladimirju Prebiliču, predsedniku neparlamentarne stranke Prerod, ki je zavrnil skupno sodelovanje z SD, se je končno posvetilo, da bi se rad povezoval, tudi z največjimi skrajneži na levi. Torej tako s Svobodo kot Levico, pa čeprav je govoril, da z Golobom ne bi sodeloval. Kot piše N1, bi Prebilič rad bi izkoristil priložnost za miren pogovor o sodelovanju v prihodnje ter izmenjal poglede na izzive, ki ga čakajo.

