Prebilič noče v združeno Vesno in Levico

Piše: Spletni časopis

“Mi iščemo alternativo kapitalizmu, oni iščejo okoljsko alternativo in zdi se nam edino smiselno, da se to poveže, ker drobljenja na levici je bilo dovolj in strniti moramo vrste pred naslednjimi volitvami.”

Tako je minister za delo Luka Mesec (Levica) sinoči v Politično Tanje Gobec na depolitizirani RTVS pojasnil, zakaj se Levica pred volitvami združuje z Vesno.

A Vesna v to povezavo vstopa brez svojega glavnega volilnega aduta evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča, nekdanjega politika SD, ki pa je iz te stranke izstopil, da je na županskih volitvah v Kočevju lahko prevzel oblast v občini, s čemer se je začel njegov vzpon na levi. Zadnje čase se Prebilič ponuja za nov obraz levice, ki bi po Robertu Golobu vodil vlado. Golob je zdaj na oblasti s SD Matjaža Hana in z Levico Aste Vrečko. Na posnetku je s predsednico Levice in svojo partnerko Tino Gaber v Mariboru:

Asta Vrečko, Tina Gaber in Robert Golob Foto Bor Slana STA

Prebilič se poskuša z drugim strankami na levi, a ne kot kandidat Vesne in Levice, dogovoriti, da bi ga podprli za skupnega kandidata za prevzem oblasti na volitvah, a doslej veliko uspeha še ni imel.

Zavrnil ga je, da bi postal kandidat njihove stranke, Matjaž Han iz SD in ni čisto jasno, kdo bi naj sploh resno podpiral Prebiliča. Veliki mediji, ki o tem veliko pišejo, tega pomembnega podatka nikoli ne razkrijejo. Prebilič je sam povedal, da zelene luči Milana Kučana, da bi postal novi obraz, ni dobil, Kučan pa je pozneje v intervjuju za Marcela Štefančiča na depolitizirani RTVS, ki skrbi za propagandna sporočila levega bloka, zanikal, da bi bil stric, ki o teh stvareh odloča ali da bi ga o vsem še obveščali.

Prebilič, čeprav ne sodeluje v povezovanju Levice Aste Vrečko in Vesne ne namerava vrniti mandata evropskega poslanca za Vesno in na ravni EU še ni zapustil te stranke in prestopil med neodvisne ali v kakšno drugo skupino, kot so na v našem domačem parlamentu že številni poslanci. Miha Kordiš je izstopil iz Levice, Mojca Pašek Šetinc in Tine Novak iz Svobode, Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh pa iz SDS.

Da bi Prebilič vrnil mandat evropskega poslanca Vesni, mu še na misel ne pride, je povedal v zadnjih dneh. Sporoča, da je na listi Vesne kandidiral neodvisno, ker je bil v koaliciji s to stranko, nikoli pa član. Da bi vrnili mandat ne razmišlja tudi nobeden od prestopnikov doma.

Če se bo Prebilič podal na prihodnje parlamentarne volitve, o čemer namerava odločiti do dneva državnosti in če bo pozneje izvoljen za poslanca, mu bo pa avtomatično prenehal evropski mandat. Dobila ga bo v tem primeru Urša Zgojznik, ki z Urošom Macerlom vodi Vesno. Če se združijo z Levico, bo s tem Levica, ki je proti Natu in vrednotam EU, prvič po seriji polomov na evropskih volitvah, postala “evropska” stranka.

Sicer zaradi Prebiliča, a vendarle.