Preberite vse včerajšnje laži predsednika vlade Roberta Goloba na depolitizirani RTV!

Predsednik vlade je včeraj nastopil na depolitizirani RTV. V Odmevih je spregovoril o carinski krizi, povečevanju obrambnih zmogljivosti v Evropi, zdravstvu in o prihajajočem referendumu, na katerem bodo državljani odločali o bajnih dodatkih za upokojene prejemnike umetniških nagrad.

Ugotovili smo, da je šlo za pravo epopejo laži. Našteli smo jih šest.

Laž 1

“Smo pripravljeni in Slovenija je v odlični makro javnofinančni kondiciji, to je najpomembneje. Slovenija danes ni v nobeni krizi, ni v recesiji, imamo eno najnižjih inflacij v Evropi, najnižjo stopnjo brezposelnosti.”

Gre za laž. Ni v dobri makroekonomski kondiciji. Njena inflacija ni med najnižjimi v Evropi. Po podatkih, dosegljivih na statistični službi EU (Eurostat), je marčna inflacija znašala 2,2 odstotka. Po višini inflacije smo se uvrstili na enajsto mesto. Nižjo stopnjo inflacije od Slovenije je imelo kar osem držav (vir). Prav tako nimamo najnižje brezposelnosti v Evropi (vir). Da je Slovenija v dobri javnofinančni kondiciji, je prav tako laž. Fiskalni svet jasno opozarja, da je načrtovanje proračunske porabe neracionalno, saj je bil proračun za leto 2025 oblikovan na podlagi precenjenih odhodkov za leto 2024. Brez interventnih ukrepov bi lahko primanjkljaj letos narasel za 1,6 milijarde evrov več kot lani. Več – TUKAJ.

Laž 2

Na vprašanje, ki se tiče zahtev gospodarstva po znižanju davkov kot odgovor na ameriško uvedbo carin na evropske izdelke, je odgovoril: “V tem primeru to ne bo nič koristilo. Ukrepi morajo biti ciljni in morajo pomagati točno tistim panogam in podjetjem, ki bodo prizadeti zaradi teh protekcionističnih odločitev.”

To je laž. Znižanje davčne obremenitve bi podjetja finančno razbremenila in bi zato lažje preživela potencialno zmanjšanje naročil v primeru trgovinske vojne.

Laž 3

Na vprašanje glede nakupa orožja je odgovoril, da nakup orožja ne predstavlja povečanja varnosti. Ko ga je novinarka vprašala, ali bo Slovenija kupovala novo orožje, je odgovoril: “Seveda bo. Ampak to ni dovolj, niti to ne sme biti najpomembnejša zadeva. Kar hočem povedati, je, da si moramo – to nas uči nas zgodovina, uči nas naš, če hočete, ljudski odpor med drugo svetovno vojno, uči nas naša osamosvojitvena vojna – prizadevati za odpornost celotne družbe. Uči nas tudi odziv na naravne katastrofe.”

To je laž. Slovenija ima zaradi dolgoletnega zanemarjanja eno najslabše opremljenih vojska v Evropi. Nakupi ustreznega orožja zato predstavljajo temelj krepitve naših obrambnih zmogljivosti. Krepitev infrastrukture in zdravstva sta seveda nacionalni prioriteti, a nista neposredno povezani z obrambno zmogljivostjo države, še manj pa z izpolnjevanjem obveznosti v okviru zveze Nato.

Laž 4

“Mislim, da privatizacija javnega zdravstva, kot jo zagovarja opozicija in kot si jo verjetno predstavlja tudi Fides, zagotovo ne more biti rešitev naše zdravstvene slike danes.”

To je laž. Opozicija in stroka ne zagovarjata “privatizacije” zdravstva, temveč vključitev vseh izvajalcev zdravstvene oskrbe, tako javnih kot privatnih, v javno zdravstveno mrežo. Tako opozicija kot stroka opozarjata, da ukrepi Golobove vlade uničujejo javno zdravstvo.

Laž 5

“V resnici se v zadnjem letu kljub stavki čakalne dobe krajšajo in tudi ta podatek zelo jasno pove, koliko je to strašenje ljudi resnično.”

To je laž, nedopustne čakalne dobe se daljšajo. Kot je na podlagi podatkov NIJZ ugotovilo več medijev, se je pod Golobovo vlado število čakajočih nad dopustno dobo podaljšalo, kljub spremembam kriterijev, ki so določali dopustne čakalne dobe. Več – TUKAJ.

In kako golob odgovarja na očitke, ki temeljijo na empirično preverljivih podatkih? Zateka se v fantomske “neposredne odzive bolnikov”.

“Ne, ne, ne, pustite očitke. Imamo neposredne odzive bolnikov. Njihova neposredna izkušnja v sistemu se je v zadnjem letu izboljšala, in to je tisto, kar šteje. Pacienti so tisti, ki nam pravijo, da so dejanske čakalne vrste – ne tiste, ki so napovedane, ampak realizirane, torej kako dolgo dejansko čakajo –, da se je ta čas za številne od njih zelo skrajšal. To je tisto, kar šteje.”

Laž 6

Glede referenduma o bogatih dodatkih za pokojnine nagrajenih umetnikov je povedal: “Najprej naj povem, da gre za izrazito populistični referendum, kjer poskuša največja opozicijska stranka ljudi, ki so vse življenje ustvarjali v umetnosti in kulturi, za katero verjamemo, da je bistvo naše narodne identitete, ljudi, ki so bili nagrajeni z najvišjimi državniškimi priznanji, zdaj postaviti na nek “pranger”, kjer bodo zasmehovani od ljudstva.”

Tudi to je laž. Referendum ni populističen. Nanaša se na zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki upokojenim prejemnikom 23 različnih umetniških nagrad prinaša izjemno visoke mesečne bonuse k pokojnini. V SDS opozarjajo, da je zakon ponižujoč do velike večine upokojencev.