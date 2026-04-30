Pravnik Jan Zobec: Ravnanje predsednice Pirc Musarjeve je protiustavno, sledi lahko ustavna obtožba

Piše: Nova24tv.si

Čeprav je predsednica države Nataša Pirc Musar v sobotni izjavi dejala, da po posvetih, ki jih je opravila s poslanskimi skupinami v prvem krogu, kandidata za mandatarja ne bo predlagala, pa je kasneje na omrežju X javno priznala, da je mandatarstvo predlagala Robertu Golobu, ki ga ni sprejel. “Gre za kršitev 111. člena Ustave RS,” v zvezi z dogajanjem izpostavlja nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec.

“Po prvem odstavku 111. člena Ustave predsednik države predlaga v izvolitev kandidata za predsednika vlade,” je za Nova24TV opomnil Jan Zobec. Če ta v hramu demokracije ne dobi potrebne večine, torej 46 glasov na tajnem glasovanju, se posvetovanja ponovijo ali pa je kandidat predlagan s strani poslancev Državnega zbora.

Ker v Državni zbor predsedničin predlog ni prispel in se ta zato sploh ni o njem izrekel, niti ni bilo tajnega glasovanja, je po besedah Zobca delo v Državnem zboru blokirano.

Zaradi opustitve smo v ustavno-parlamentarni krizi

In zato se je država zdaj znašla v ustavno-parlamentarni krizi. Po mnenju nekdanjega ustavnega sodnika je ravnanje predsednice države protiustavno, morda je celo podana podlaga za ustavno obtožbo. Predsednica se je na kritike odzvala z omembo primera iz leta 2018, ko tedanji predsednik republike Borut Pahor v prvem krogu prav tako ni predlagal kandidata, a je Pahor počakal do zadnjega dne 30-dnevnega roka in ponudil mandat tudi Janezu Janši, ki je takrat osvojil relativno večino.

“Lahko bi sledila ustavna obtožba, vendar je za ustavno obtožbo potrebna večina v Državnem zboru. Potem se nadaljuje, sproži se postopek pred Ustavnim sodiščem RS,” je ravno tako izjavil Zobec. Za njeno razrešitev v primeru kršitve Ustave RS pa bi bila potrebna dvotretjinska večina, vsaj šest sodnikov.

“Verjetno bo še nek krog posvetovanj, vendar dvomim, da bo, ker je predsednica že povedala, da edini kandidat, ki je zanjo sprejemljiv, ni pripravljen na kandidaturo,” je izjavil Zobec. A Golob niti slučajno nima 46 glasov. Volivke in volivci so namreč koalicijskim strankam Golobove vlade dodelili zgolj 40 sedežev, kar je precej manj kot na prejšnjih parlamentarnih volitvah.

“Če bo pri tem vztrajala, seveda smo v blokadi postopka imenovanja oziroma izvolitve predsednika vlade, in to je zelo slabo. V taki blokadi bi bili oziroma smo zaradi njene opustitve, zaradi njene kršitve ustave, in to bi bilo zrelo za ustavno obtožbo,” je še izpostavil Zobec.

Drugi krog bo stekel 6. maja

Slišati je vedno več opozoril na ustavne in poslovniške zaplete, s tovrstnimi dejanji Pirc Musarjeve pa kaže tudi na začetek uničenja ugleda predsedniške funkcije. Drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja bo stekel 6. maja.