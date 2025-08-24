Povsem se ji je skisalo: Janšo primerja s Hitlerjem!

Piše: Nova24tv.si

Medtem ko finančni minister Klemen Boštjančič na družbenih omrežjih izraža svojo kritiko nad hujskaškim načinom komuniciranja desnega političnega pola in opozarja na razgradnjo osnovne kulture dialoga, njegova strankarska kolegica Lena Grgurevič na družbenem omrežju Facebook s sledilci deli kolaž fotografij Hitlerja in Janše ter sporoča: “Pobesnele desne skrajneže se mora spraviti tja, kamor spadajo.” Medtem ko se mediji in levi politiki zgražajo nad primerjavo Roberta Goloba z Mussolinijem, je primerjava Janeza Janše s Hitlerjem očitno dopustna.

Poslanka Lena Grgurevič je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografijo, na kateri je vidna primerjava večkratnega nekdanjega premierja in prvaka največje opozicijske stranke SDS Janeza Janše z Adolfom Hitlerjem. Ob njej je tudi zapis, s katerim dvojici očita “revidiranje in izkrivljanje zgodovine, spodkopavanje medijev in sodstva, zanikanje holokavsta ali genocida, sovraštvo do tujcev ali migrantov, /propagando/ in zanikanje resnice, /mržnjo/ do istospolnih ter LGBT, poveličevanje mitov in legend, /avtokracijo/ in kult osebnosti”.

“Tukaj smo. Ne smemo si več zatiskati oči. Moramo opraviti to, kar bi morali že politiki v preteklosti, pa so ga pustili pri miru, najbrž zato, ker so tudi sami imeli prste v marmeladi,” je nad fotografijo pripisala poslanka vladajočega Gibanja Svoboda. Napovedala je pričetek kazenskih ovadb storilcev kaznivih dejanj, in sicer brez izjeme. “Pobesnele desne skrajneže se mora spraviti tja, kamor spadajo. Kriminalci sodijo v arest, ker so družbi nevarni,” je še zapisala.

Da s konkretno objavo poslanka izraža veliko mero nestrpnosti do političnega nasprotnika, najbrž ni treba posebej poudarjati. Z njo namreč nakazuje na to, da je Janša podoben utemeljitelju nacizma, holokavsta in začetniku vojne, ki je predstavljala največjo morijo v svetovni zgodovini. Ob branju zapisa si človek lahko nemudoma ustvari tudi predstavo, da si poslanka očitno želi, da bi Janšo strpali v zapor.

Nestrpen zapis konkretne poslanke marsikoga najbrž ne preseneča. Gre namreč za poslanko, ki je znana po vzkipljivi komunikaciji s poslanskimi kolegi. Precej odmeva njeno vodenje sej odbora za pravosodje, kjer nima težav z odvzemanjem besede in serijskim dajanjem opominov, ko govorijo o temah, ki ji niso po volji.

Komunikacija, ki si jo je tokrat privoščila poslanka, ki bi sicer kot izvoljena predstavnica ljudstva morala predstavljati vzor drugim državljankam in državljanom, je naravnost nesprejemljiva. Ker je levemu političnemu polu v navadi, da se spreneveda nad nespoštljivo komunikacijo, ko ta prihaja iz lastnih političnih vrst, najbrž ni mogoče pričakovati, da bi se minister Boštjančič kritično odzval in strankarski kolegici dejal: “To ni v redu, ker le še dodatno priliva olje na ogenj.” Dejstvo je, da težko sam modruješ in kritiziraš druge, če imaš sam očitne težave s spoštljivostjo. Svoje nestrinjanje s političnim nasprotnikom je namreč mogoče argumentirati na spoštljiv način. Za to je seveda predpogoj, da človek argumente tudi ima. Sicer pa dvojna merila, ko gre za obsodbo nestrpne komunikacije, na koncu dneva ne koristijo nikomur izmed nas.