Povprečno 1.303 evrov dosmrtnega Vilfana še Česnu, Hudeju in Abramoviču

Piše: Spletni časopis

Še Tomo Česen (85 odstotkov), Janez Hudej (70 odstotkov) in Jernej Abramovič (90 odstotkov) so dobili dosmrtne državne dodatke k pokojninam po posebnem zakonu, ki ga je predlagal Peter Vilfan, da je sam sebi zagotovil tri tisoč evrov neto mesečne pokojnine. Dodatki zagotavljajo alpinistu Česnu najmanj 2.550 evrov pokojnine, atletu Hudeju najmanj 2.100 in kajakašu Ambramoviču najmanj 2.700 evrov neto pokojnine. Točna vsota ni določljiva in je v vseh primerih višja, ker zakon določa delež doplačila med zdaj prejeto pokojnino in najvišjo 3000 evrov. Kakšno pokojnino je kdo zaslužil, kar bi omogočalo točen izračun, pa ne vemo.

Podobno velikodušne so tudi določbe za kulturnike, o katerih pa bo verjetno še referendum.

Povprečno je vsak od 87 dosedanjih prejemnikov po podatkih za leto 2023 dobil 1.303 privilegija mesečno, za katerega ZPIZU ni nič plačal. Da so dodelili še tri Vilfanove dodatke je na svoji spletni strani februarja objavilo ministrstvo za gospodarstvo Matjaža Hana. Celoten spisek več kot sto prejemnikov dodatkov, ki so jih leta 2017 uzakonili poslanci SMC, DeSUS, SD in NSi, najdete tukaj.

Kot zdaj ob kulturnikih so tudi ob uzakonjanju astronomskih dodatkov k pokojninam za športnike Vilfan in vladajoči poslanci trdil, da to države ne bo stalo nič. Finančnih posledic s številko zaradi tega niso niti predstavili. Ocene so bile povsem lažnive. Dodatke je že leta 2018 dobilo 50 športnikov, povprečno so mesečno znašali 641 evrov neto. A večina jih še ni dobivala celotno leto.

V letu 2022 je Vilfanov dodatek k pokojnini po podatkih ZPIZ dobivalo 85 nekdanjih športnikov in športnih funkcionarjev, skupaj so dobili 1.203.999 evrov, za katere niso plačali. Na letni ravni je vsak od njih povprečno, če preračunamo, dobil 14.165 evrov nezasluženega dodatka. Mesečno vsak povprečno 1.180 evrov privilegija.

