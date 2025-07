Potujemo po Sloveniji: Buk@varna je turnejo začela na Vrhniki

Nova24TV, Prva TV, Demokracija in knjigarna Vseknjige.si so včeraj začele turnejo po Sloveniji. Buk@avarna se je ustavila na Vrhniki in obiskovalcem ponudila edinstveno izkušnjo: preplet dobre kave, odličnih knjig in revij, žive glasbe in izvedbo priljubljene oddaje Kdo vam laže? z voditeljem Borisom Tomašičem.

Buk@varna bo obiskala številne slovenske kraje, že v petek jo lahko obiščete v Kobaridu in v soboto v Bovcu (urnik si lahko ogledate spodaj). Boris Tomašič, Aleksander Rant in Jože Biščak bodo gostili zanimive sogovornike iz sveta kulture, medije in družbe. Za prijetno vzdušje bodo skrbeli glasbeniki in povezovalca programa Kaja Pavlič in Jernej Brilej.

Prva Buk@varna je razveselila Vrhničane in Vrhničanke, ki so z zanimanjem spremljali dogajanje, si privoščili omamno dišečo kavo ali kakšno drugo pijačo, ogledali bogat izbor knjig in revij ter marsikaj tudi kupil, medtem ko je voditelj s Prve TV Jernej Brilej, sicer vodja ansambla Original Štajerci, v živo pel in igral na harmoniko ter sproščeno povezoval program, predstavil Buk@varno in turnejo ter napovedal vrhunec večera – na licu mesta izvedeno oddajo Kdo vam laže? z voditeljem Borisom Tomašičem, ki jo je prenašala tudi televizija Nova24TV. Tudi Tomašič je nagovoril obiskovalce: »Odločili smo se, da dejansko pridemo k vam – prihajamo v vaš dom vsak dan, zdaj pa prihajamo tudi v vaš kraj. En velik pozdrav vsem!«

»Odločili smo se, da gremo med ljudi, predstavljamo dobre ideje,« je nadaljeval, »bomo kakšno rekli in pošinfali«. Ker je bil torek, ob torkih pa oddaja Kdo vam laže? daje priložnost ljudem, da pokličejo in v živo spregovorijo o tem, kaj jih teži in kakšno mnenje imajo, so v vrhniški izvedbi oddaje to priložnost dobili obiskovalci, ki jih je Tomašič hudomušno imenoval »klicatelji«. Govora je bilo o številnih aktualnih dogajanjih, o referendumih, dolgotrajni oskrbi …

Na oder je stopil tudi Jože Biščak in delil nekatere svoje izkušnje, med njimi »terapijo«, ki je je bil deležen s strani Tamare Vonta in Mojce Šetinc Pašek, in bližnje srečanje z udbovci iz svoje mladosti. »Prihodnje leto bomo imeli dvojno pomlad: koledarsko in politično,« je za konec dejal Tomašič in napovedal, da bo oddaja Kdo vam laže? na turneji Buk@varne še kdaj na programu. Sledila je glasba, poleg Brileja sta nastopala tudi Kaja in Tadej, ki tvorita duo Pulzz.

Več o Buk@varni na Vrhniki si lahko preberete v naslednji številki tednika Demokracija.