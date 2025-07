Posledice “afnoguncanja” na oblasti: Na specialista čakal leto in pol, vmes se mu je rak razširil in bo umrl

Piše: Moja Dolenjska

Čakalne dobe v slovenskem zdravstvu so vse daljše, posledično pa so vse bolj tragične zgodbe ljudi, ki ne morejo priti pravočasno do zdravnika, vmes pa se jim bolezen tako poslabša, da na koncu tudi umrejo.

Eno takih zgodb je na omrežju X razkril specialist infektologije v celjski bolnišnici Federico V. Potočnik.

Navedel je primer bolnika, ki so mu vzeli kri in ga poslali k urologu, ker so sumili na bolezen prostate. Bolnik je na urologa čakal kar leto in pol, ko je končno le dočakal pregled, pa so ugotovili, da ima raka. Ta pa je vmes že tako napredoval, da je vse prepozno in bo umrl. Ima namreč več kot 50 zasevkov, je zapisal. In dodal: “Brez besed”.

Ob tem se je obregnil tudi ob vladno politiko, ki ne naredi ničesar, da bi čakalne dobe skrajšala.

“Povozili so zdravstvo, uničujejo državo. In pol gledaš, kako se nam vsem smejejo v obraz,” je zapisal. Ob tem je prilepil sliko notranjega ministra Boštjana Poklukarja, kako se je med interpelacijo posmehoval opoziciji in kritikam na svoje delo.