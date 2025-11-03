Poslanka Svobode se strinja, da se v slovenskih šolah govori albansko

Piše: Moja Dolenjska

Na nemalo negativnih odzivov je naletelo nekdanje ravnanje vodstva I. Osnovne šole Žalec, ki je staršem vabila za roditeljski sestanek poslalo tudi v albanščini in to kljub temu, da je v Sloveniji uradni jezik slovenščina. Medtem ko so v opoziciji razburjeni in menijo, da se mora vsak, ki se preseli v naše okolje, pač naučiti vsaj osnov slovenskega jezika, se med poslanci koalicije najdejo tudi taki, ki takšno sporno prakso celo zagovarjajo.

Med njimi je poslanka Svobode Janja Sluga, ki je takšno prakso v državnem zboru celo neposredno podprla. “Meni se zdi prav, da skuša neka šola vzpostaviti stik s starši, jih vključiti v to, da bodo podprli svoje otroke pri izobraževanju. To je nekaj, kar je za pohvaliti. Ti otroci so za mene, ki sem jih prišla obiskat, medtem ko so delali drugi domače naloge, pripravili recitacijo. Nekako sem samo po sebi pričakovala, da bo recitacija v slovenščini in ni bila in prav je, da ni bila. Zato ker tistih pet minut, ko so ti trije otroci meni tam recitirali, pet minut, sem občutila na svoji koži, kako se počutijo oni, ko so prišli k nam,” je dejala.

Medtem pa v opoziciji opozarjajo, da v Sloveniji nihče ne bi smel v Sloveniji obiskovati obveznega pouka, če ne razume vsaj osnov slovenščine. “Sedanja Golobova koalicija je zavrnila razumski predlog, da bi učenci, ki ne znajo slovensko, najprej obiskovali poseben pouk slovenščine in se potem vključili v redno izobraževanje. Bilo bi bolje zanje, za učitelje in za slovenske učence, ki so sedaj nujno prikrajšani dvakrat. Učitelji se morajo več ukvarjati z drugimi, splošni nivo znanja pa nujno pade. Hkrati se v razredih oblikujejo skupine različno govorečih učencev, kar zagotovo ne prispeva k organskemu vključevanju tujcev v naš način življenja. Posledice so negativne in nevarne,” je na omrežju X opozoril Janez Janša.

Dodal je še, da bodo naslednje leto to popravili, hkrati pa zaostrili migrantsko politiko ter jo “prilagodili našim potrebam namesto zasledovanju levičarskih ciljev po čim večjem uvozu novih volivcev na račun davkoplačevalcev”.