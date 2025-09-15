Poroka Roberta Goloba Slovencev ni ganila

Piše: Moja Dolenjska

Poroka Roberta Goloba s Tino Gaber se Slovencev očitno ni pretirano dotaknila. Podpora njegovi stranki ostaja na praktično isti ravni kot prejšnji mesecev, nič bolje ni z oceno dela vlade.

Kot je pokazala anketa Vox populi, ki jo za časnik Dnevnik izvaja agencija Ninamedia, bi Gibanje Svoboda sicer volilo dva odstotka več volilnih upravičencev kot pred enim mesecem (17,1 odstotka), a gre zgolj za okvirje v okviru statistične napake. Po anketi je sicer še vedno trdno na prvem mestu stranka SDS, ki bi jo volilo 22,6 odstotka vprašanih, kar je praktično enako kot pred enim mesecem.

SD bi septembra dobila 6,3 odstotka (avgusta 6,9 odstotka, julija 7,1 odstotkov). Na četrtem mestu so po novem Demokrati, ki so prehiteli Levico in NSi. Volilo bi jih 5,4 odstotka volivcev (avgusta 3,9, julija 3,4 odstotka). Levico bi volilo pet odstotkov vprašanih (avgusta 4,7, julija 4,9 odstotka), NSi pa 4,9 odstotka (avgusta 5,3, julija 4,9 odstotka).

Med zunajparlamentarnimi strankami je anketa zabeležila odstotek podpore Vesni, SLS pa 0,7 odstotka, ostale stranke bi skupaj volilo 6,3 odstotka anketiranih. Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 28 odstotkov anketiranih (avgusta 32,9 odstotka), medtem ko se jih 2,7 odstotkov volitev ne bi udeležilo.

Delo vlade še naprej ne podpira kar skoraj 58 odstotkov vprašanih.