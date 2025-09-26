Poroka kot propagandna kampanja za pranje možganov ljudi

Piše: S. K.

Predsednik vlade se je s svojo soprogo lotil propagandne kampanje. Ta ima preprosto logiko – medtem ko čakate v neskončnih vrstah za specialistični pregled, si lahko ogledate njegove in njene fotografije s poroke.

In se čudite. Nebrzdani potrebi po pozornosti, občudovanju javnosti, hlinjenja želje po zasebnosti in hkrati (skoraj) popolnega razgaljanja pred očmi javnosti. Približuje se čas volitev, in ker Golobova vlada nima ničesar pokazati, se je zatekla v ‘turbofolk’ populistično kampanjo.

Ob tem pa jim strumno asistirajo tudi 24ur in drugi mediji, ki delujejo pod okriljem tranzicijske levice, ki njune objave na socialnih medijih komentirajo, in tako zanju ustvarjajo predvolilno kampanjo. Zadnja objava je bila vrednega celega prispevka, na katerem je vplivnež in oglaševalec Aljoša Bagola razpredal o tem, da so objave del političnega marketinga oziroma da zasebni dogodek izkoriščata v politične namene.

“Smo zdaj v fazi, kjer te objave prihajajo načrtovano, zamejeno v odmerkih, ki še naprej vzbujajo zanimanje,” pravi Bagola in dodaja, da bi objave para Golob morale delovati avtentično, a ne, saj delujejo predvsem pragmatično in kalkulirano.

Nekateri spletni uporabniki so Bagolin komentar razumeli ironično, saj ravno njegovo razpredanje o prepletanju zasebnega in političnega para Gaber-Golob pomaga ustvarjati zanimanje za njuno zasebno življenje, s tem pa tudi pomaga njuni politični kampanji.

24ur pa še zdaleč ni edini medij, ki v politične namene promovira zasebna življenja svobodnjakov. To počno tudi Odlazkovi tabloidi, nazadnje revija Jana. V ozadju vsega pa je seveda denar. Medijske kampanje za tranzicijsko levico, ki jo danes predstavlja Robert Golob, pa tako ali drugače plačamo davkoplačevalci. Preko medijskih razpisov in drugih instrumentov oblasti.