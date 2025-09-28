Poroka, ki duši državo! Je Tina Gaber postala nova kraljica Jezabela?

Piše: Gašper Blažič

Ali so v krogu okoli premierja Roberta Goloba spoznali, da je vrag dokončno odnesel šalo? Pol leta pred parlamentarnimi volitvami se namreč koalicija, še zlasti pa največja vladajoča stranka, vse bolj pogreza v bizarnost.

Kot kažejo izkušnje, javnost ni najbolje sprejela »poroke leta« v Strunjanu. Na spletni strani 24ur.com so morali celo zapreti komentarje pod članki o poroki, pa tudi napol uradne javnomnenjske raziskave niso pokazale pozitivnega odnosa do dogodka, ki naj bi potegnil Golobov voz iz javnomnenjskega blata. Ni presenetljivo, da je nervoza med vladajočimi vse večja, vse skupaj pa, kot smo že pisali, spominja na vedenje LDS jeseni 2004, ko je do zadnjega upala, da bo tudi pod vodstvom Antona Ropa osvojila nov vladni mandat.

Premierjeva nevesta kot mafijska »padrona«

Toda bodimo iskreni: takratna vladavina LDS je bila v primerjavi z današnjo Gibanja Svoboda, ki naj bi bila nekakšna reinkarnirana različica nekdanje Drnovškove stranke, videti še dokaj normalna. Vladajoča politika v tistem času še zdaleč ni bila tako estradniška kot je sedaj, ne glede na pojavljanje estrade na znameniti konvenciji LDS v Cankarjevem domu. Seveda je jasno, da gre zdaj predvsem za bizarno pojavljanje in vplivanje Tine Gaber na politično dogajanje, še zlasti pa na njenega novopečenega moža Roberta Goloba. Kot nam je namignil eden od bralcev, se ravno v podrobnostih tovrstnega »turbofolk šovbiznisa« vidi, kakšne manire je dejansko prinesla nesojena »prva dama«, ki naj bi si celo prilastila nekakšno ekskluzivno pravico, da bere levite diplomatskim predstavnikom tujih držav, medtem ko z veleposlaništev v Sloveniji prihajajo depeše, ki kažejo na povsem uničen ugled nekdaj najbolj perspektivne kandidatke za članstvo v EU. Tina Gaber je namreč na družbenem omrežju Instagram objavila posnetek, za ozadje pa je izbrala mafijsko glasbeno podlago. Glas na posnetku pravi: »Jaz sem Pablo Emilio Escobar Gaviria.« No, verjetno se niti sama ni zavedela, kakšno neumnost je dejansko objavila in s tem kompromitirala samo sebe. Naš bralec je zato ocenil – in s tem se lahko strinjamo –, da se Tina Gaber dejansko vede kot nekakšna mafijska »padrona«, ki svojo slavo in bogastvo gradi na krvi revežev, denarju nezakonitega izvora, veliki količini kokaina, prevarah in intrigah. No, seveda gre predvsem za vrednostno oceno našega bralca in ne za trditve, ki bi premierjevo nevesto neposredno obremenjevale.

Duh mamilarskega kralja Escobarja …

A velikokrat se tistim, ki sta jim slava in oblast stopila v glavo, zgodi, da o sebi zaradi vpliva podzavesti objavijo nekaj, kar jih dejansko kompromitira. Ob tem seveda velja spomniti, kdo in kaj je bil razvpiti Pablo Escobar, ki je polnil strani vseh svetovnih časopisov v devetdesetih letih, dokler ni obležal mrtev pri spopadu s policijo. Bil je nepredstavljivo bogat kralj kokaina in vodja kolumbijske mafije iz Medellína, nekaj časa tudi politik, svoj denar pa je zaslužil s tihotapljenjem prepovedanih substanc v ZDA. El País poroča, da je bil med letoma 1989 in 1993 odgovoren za približno 5000 smrti, povezanih z mafijskimi vojnami ali atentati. Filmska platforma Netflix je o njem posnela dokumentarni film Narcos, glede na njegovo teroristično delovanje pa so ga upodobili tudi v filmu »Dovoljenje za ubijanje« iz leta 1989, kjer agent 007 ob izgubljeni licenci za ubijanje lovi kolumbijskega mamilarskega kralja Francisca Sancheza, ki je odgovoren tudi za smrt neveste agenta CIA Felixa Leiterja. Sanchez ni bil znan samo po uspešnem podkupovanju policistov v ZDA, ampak tudi po tem, da je iz svoje mini otoške državice Isthmus v ZDA na tovornjakih z gorivom uvažal droge, vmešane v gorivo, ki so ga nato v laboratorijih s kemičnimi postopki izločili. Tovrstno »betoniranje« tudi v resnici obstaja (pred leti smo o tem obširno pisali v Demokraciji).

… in zlobne kraljice Jezabele

Toda vrnimo se k Tini Gaber in njenemu že skoraj razvpitemu PR-inženiringu ter vrtenju predsednika vlade okoli prsta, zaradi česar jo nekateri primerjajo z zloglasno svetopisemsko osebo Jezabelo, ženo grešnega kralja Ahaba, ki je preganjal preroka Elijo. Kot je znano, je že ob inavguraciji papeža Leona XIV. maja letos slovenski estradniško-politični par, ki ga nekateri imenujejo RoberTina, obiskal papeža in ga menda zaprosil, naj blagoslovi plišastega medvedka, ki naj bi bil namenjen deklici z rakom pod patronatom inštituta Zlata pentljica. Slednji je pretekli teden pripravil blagoslov kapelice, pri čemer pa se je kot glavna maskota spet pojavila plišasta igrača (tokrat kuža Zlatko, ki naj bi, pazite, »varoval« otroke?!). Glavno vlogo na dogodku pa sta spet imela pravkar poročena predsednik vlade in njegova vplivna žena. Objave na družbenih omrežjih o blagoslovu kapelice so seveda sprožile veliko prahu, pri tem so nekateri pretiravali in prst uperili proti frančiškanom, ki so skrbniki svetišča na Brezjah. Vendar za to ni razloga, ker so bili frančiškani in samo svetišče zlorabljeni za potrebe vladne propagande in šemljenja v »cesarjeva nova oblačila«, par Golob-Gaber pa se je pač prikazal tam kot gost Zlate pentljice in ga niso mogli zavrniti. Strinjati pa se je mogoče, da sta Gabrova in Golob to prireditev – seveda tudi ob pomoči organizatorja – zlorabila. In verjetno se bo treba nad tem zamisliti najkasneje takrat, ko bo vlada spet sprejela kakšen restriktivni ukrep, ki bo prizadel največjo versko skupnost pri nas.

Načrtovala tudi cerkveno poroko?

Ob tem se je v javnosti pojavil tudi trač, da sta si Golob in Gabrova želela cerkveno poroko, in to v znameniti ljubljanski župniji Trnovo, ki je povezana s Francetom Prešernom in tamkajšnjim župnikom Francem S. Finžgarjem, znanim pisateljem. Ker smo informacijo o tem dobili šele tik pred zaključkom redakcije, nam ni uspelo preveriti, koliko je v tej zgodbi resnice, vendar naš vir pravi, da ju je župnik Tone Kompare povprašal o tem, ali imata zakramente, pri tem pa ugotovil, da ne izpolnjujeta pogojev za sklenitev cerkvene zakonske zveze (Tina Gaber pa naj bi bizarno pomešala krst s cepljenjem). Zanimivo, kajti župnika Kompareta so decembra lani mediji napadli zaradi domnevne ksenofobije, ki naj bi jo širil prek župnijskih oznanil. Nekoliko kasneje pa so v javnost spravili še zgodbo o domnevnem zanemarjanju oskrbovancev Doma sv. Janeza Krstnika, ki ga je ustanovil prav on. To srečanje je bilo letos na začetku poletja, vendar pa je na omrežju X že aprila tik pred veliko nočjo zakrožil posnetek, na katerem trnovski župnik in premier skupaj izrekata velikonočno voščilo. Zato se postavlja vprašanje, kaj se je v resnici zgodilo in zakaj je Golob sploh iskal »zavetje« pri duhovniku, ki ga je Mladina še nekaj mesecev prej prikazovala kot malone kriminalca. Kakorkoli že, tudi če sta zakonca Golob res načrtovala cerkveno poroko, je očitno ta načrt spodletel, čeprav bi se menda lahko našel duhovnik, ki bi organiziral navidezno veljavno sklenitev zakramenta cerkvenega zakona.

Poraz vladajoče levice je samo še vprašanje časa

Je pa ob tem skoraj simptomatično, da propagandni aparat vlade sedaj še odločneje lošči podobo Tine Gaber in iz njenega življenjepisa odstranjuje vse, kar bi lahko bilo moteče. Hkrati pa nove stranke rastejo kot gobe na dežju. Vladimir Prebilič je tako napovedal, da se bo njegova stranka imenovala »Gremo«, podobno kot se je nekdanja stranka Igorja Šoltesa imenovala »Verjamem«, a za seboj pustila le praznino. Pojav teh strank je seveda lahko veliko tveganje za tranzicijsko levico, saj se bodo tudi pri njej glasovi cepili. Dejansko takšna množina strank povečuje tudi množico »mrtvih glasov« in s tem vpliva tudi na proporce prihodnjih parlamentarnih strank. Na desni strani naj bi novo stranko, ki bi neposredno konkurirala NSi, načrtoval Aleš Štrancar, ker naj bi ga k temu nagovarjali razočarani (nekdanji) člani NSi. A nekaj je jasno: nomenklaturi, ki vlada sedaj, se bliža konec. Tudi neposrečene piarovske akcije okoli vse bolj ambiciozne Tine Gaber namreč kažejo, da nervoza vse bolj narašča. In čim bliže bodo volitve, tem bolj bo sedanja oblast delovala kot ranjena zver. Zato je njen poraz samo še vprašanje časa.