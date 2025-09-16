Poroka Goloba in Gabrove bolj koristi Prebiliču kot Golobu?

Piše: Spletni časopis

Dobre rezultate sta Svobodi Roberta Goloba v primerjavi z meritvijo pred mesecem včeraj pokazali meritvi Ninamedie za Dnevnik in Inštituta Janeza Evangelista Kreka (IJEK).

Slednjemu iz vladnih strank očitajo nezakonito financiranje, ker so temu inštitutu po ugotovitvah posebne preiskave poslanke Svobode Tamare Vonta, ki je bil prej zaposlena v GEN-i, denar prispevali podjetniki, ki so bili povabljeni in so se večinoma tudi prišli na poroko Roberta Goloba in Tine Gaber. Nezakonito, kot to opisujejo vladi naklonjeni mediji, je IJEK financiral tudi ženin, zdaj že soprog, Golob, ko je bil še direktor državnega trgovca z državno elektriko GEN-I. Trendi največjih stranka so zadnje mesece po različnih raziskavah takšni:

V primerjavi s prejšnjim mesecem je popularnost Svobode še posebej poskočila po raziskavi IJEK, ki sodi pod NSi. Bolj je poskočila le še popularnost stranke Vladimirja Prebiliča, ki jo ta sicer šele ustanavlja. Čeprav se Prebilič ni poročil. Ta mesec bi se Prebiličeva stranka po IJEK že prebila v državni zbor in prehitela Resni.co Zorana Stevanovića, ki zbira podpise, da bi sto milijonov letno poslej RTVS vlada pošiljala iz državnega proračuna iz davkov in ne več gledalci in poslušalci s prispevkom. Vlada zadnja leta, tudi letos, za depolitizirane iz proračuna že dodaja več kot deset milijonov evrov. Kljub povišanju prispevka za desetino.

Presenetljivo sta po raziskavi instituta, ki sodi pod NSi, v primerjavi s prejšnjim mesecem dramatično izgubila SD Matjaža Hana in NSi, ki jo je ta vikend ravno prevzel Jernej Vrtovec. Merjenje se sicer naša še na čas Mateja Tonina. Je pa gotovo NSi škodilo črnjenje, ko so se mediji pod vplivom vladnih strank razpisali, kako so jih nezakonito financirali z vladnimi strankami povezani podjetniki.

Največ, 75.000 evrov bi naj po raziskavi Tamare Vonte “koruptivno” NSi nakazal United Group, kjer so medtem že odstavili Dragana Šolaka, ki je bil na Golobovi poroki. 66.000 evrov je primaknil Kolektor Stojana Petriča, ki je tudi lastnik Dela, ki ga ni bilo na poroki, menda se je opravičil zaradi manjših zdravstvenih težav. Riko Janeza Škrabca, ki je prišel na poroko, je prispeval 55.000 evrov. Med večjimi financerji je bil še Darij Južna, s katerim se Golob bode zaradi obvladovanja Petrola, primaknil je 37.000 evrov. Za Južno ni informacij, da bi bil povabljen na poroko. Zdi se, da je trenutno pri Golobu v nemilosti kot Urška Klakočar Zupančič.

Trditev, da je šlo za nezakonita financiranja, so sicer neresnice, ki jih vladajoči namerno širijo za diskreditiranje NSi. So tudi preverjanje depolitiziranosti medijev. Zakon prepoveduje nakazila daril podjetjem na račune strank. Še posebej je to logično pri državnih. Denimo pri GEN, ki je v času Goloba daroval 10.000 evrov IJEK. Prepovedi, da bi ne smeli financirati raznih zavodov, društev in podobnih, pa v zakonodaji ni. Obratno, javnost celo nima pravice izvedeti, kdo tem nakazuje denar. Razen, ko podatke novinarjem pošljejo iz komisije Tamare Vonte. Takšno ureditev so uzakonile levo sredinske stranke, ki imajo cel kup zavodov in društev. Zdaj pa drugim očitajo, da se jih ne sme financirati.

Računsko sodišče je v primeru zavoda 8. marec odločilo celo, da ni problematično, če denar priteka iz tujine, čeprav je ta zavod, ki ga je ustanovil Simon Maljevac (Levica) za referendumske kampanje, ki so povsem politična dejavnost, porabil krepko več kot stranka Levica sama. Ko gre za stranke so pomoči iz tujine (razen za evropske volitve) ostro prepovedane. In tudi takšno financiranje kampanj.

Kot kažeta raziskavi Ninamedie in IJEK Robertu Golobu ni škodila niti afera, ko je Tina Gaber preko mreže veleposlanikov kot nekakšna prva dama pozivala soproge in spremljevalke in spremljevalce šefov drugih držav, naj ji pošljejo posnetke s podporo Gazi. Dogajanje je, kot je to pri nas običajno, razkril Bojan Požar, ki so mu čez nekaj dni sledili tudi mediji z velikim številom urednikom in novinarjev. In milijoni vladnih daril, ki niso nedovoljena pomoč, ker gre za naše.

Gabrova s poroko ni postala prva dama, v državi ima ta status soprog predsednice republike Aleš Musar, ki je za to tudi posebej plačan. A celo ta nima pristojnosti uporabljati mreže diplomatov za svoje zasebne politične akcije v podporo tej ali oni državi.

Na spletu aktivnosti Tine Gaber, ki ima očitno veliko časa, ker nima otrok in ne hodi v kakšno resno službo, precej odmevajo. Tudi tako:

Doslej teh posnetkov še nismo videli. Ni jasno ali zato, ker mreža veleposlanikov slabo deluje, jih še skrivajo ali pa druge države niso bile pripravljene sodelovati v mednarodni akciji prve dame, no, akciji Gabrove.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.