Poraženec Svoboda. Njeni volivci k novim in majhnim. Če bi verjeli Mediani, kar ne smemo.

Piše: Spletni časopis

Na tretje mesto med strankami je poskočila NSi Jerneja Vrtovca po meritvi Mediane za Delo, ki je v nabor strank tokrat vključila tudi Prerod Vladimirja Prebiliča, še kar pa ne meri Glasu upokojencev Pavla Ruparja.

Prebiličeva nova stranka je prehitela Levico Aste Vrečko in Luke Meseca, pa tudi Vesno, ki jo Mediana še meri ločeno, čeprav sta Levica in Vesna že pred časom javno napovedali skupni nastop na volitvah. Očitno raziskovalci veljakom obeh strank ne verjamejo najbolj. Pod NSi je SD verjetno poskočila zaradi težav nekdanjega vodje poslanske skupine Janija Prednika z bivšimi partnerkami, kar dve ga obtožujeta nasilja. Prednik je odstopil kot vodja poslanske skupine in poslanec. To, da je NSi popravila rezultat in na tretjem mestu prehitela SD, je precejšnje presenečenje. Običajno se glasovi prelivajo v bloku. Od SD, denimo, k Svobodi ali Levici. Primerjava z meritvijo Mediane za POP TV pred dvema je sicer nekoliko težavna, ker so tam takrat precej mešetarili s podatki in še do danes niso pojasnili, kaj se jim je dogajalo.

Je pa bila tretja po rezultatu NSi na zadnjih volitvah. Po njih opozicijske vloge ni najbolj unovčila, deloma tudi, ker je obveljala za tihega koalicijskega partnerja Svobode s prevzemom nadzornih položajev v DZ, ki jim niso pripadli po rezultatu volitev in večletnim onemogočanjem preiskovanja nenavadnih plačil iz državnega GEN-I, ko ga je še vodil Robert Golob.

V primerjavi z zadnjimi volitvami je najbolj pridobila SDS, ki bi dosegla relativno zmago, Janez Janša pa bi sestavljal vlado. Največji poraženec je Svoboda Roberta Goloba, katere deleži so se razpršili predvsem k manjšim strankam, ki so šele nastale ali ki jim v preteklosti ni uspelo priti v parlament. Če bi verjeli Mediani, kar ne smemo preveč.

Za raziskave javnega mnenja je znano, da celo zadnji teden pred glasovanji pogosto povsem udarijo mimo, njihova vloga pa je pogosto bolj vplivati na javno mnenje kot ga meriti. Po tokratni meritvi Mediane bi v parlament prišlo pet strank, ki jih zdaj ni tam: Prerod, Demokrati, Vesna, Resni.ca in Pirati. Blizu pa bi bila celo šesta, to je SNS Zmaga Jelinčiča. Matematika, če bosta Levica in Vesna nastopili skupaj, bo zanesljivo drugačna. Na volilnih lističih pa bodo še dodatne stranke, ki jih Mediana ne meri.

Kako redek dogodek zadnje čase je, da SD ni na tretjem mestu in da je tam NSI, kaže grafika meritev več agencij javnega mnenja zadnje mesece. Med temi meritvami je tudi nekaj spornih, ker so njihovi plačniki politiki in z njimi povezana državna podjetja, denimo državna GEN-I ali Telekom, ki financirata, denimo, Valicon.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.