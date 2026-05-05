Popravni izpit za Pirc Musarjevo

S seznanitvijo poslancev, da je Nataša Pirc Musar po dveh tednih obupala pri iskanju novega predsednika vlade, se bo danes začel drugi krog iskanja premierja, v katerem bo imela Pirc Musarjeva popravni izpit.

V prvo se ni zelo trudila, da bi našla predsednika vlade. V prihodnjih dveh tednih bo ponovno imela prednost, če bo le predlagala novega šefa vlade. Ne bo pa več edina, ki lahko to stori. Da prvič ni opravila dela, ki bi ga morala, je parlament obvestila tako:

V drugem krogu Pirc Musarjeva ni več edina, ki ima pravico predlagati predsednika vlade. Če tega ne stori ali če njen kandidat ne dobi 46 glasov, lahko svoje kandidate predlagajo poslanske skupine in najmanj deset poslancev. Določbe poslovnika parlamenta o drugem krogu izbiranja šefa vlade možnosti, da prvič predsednik republike kandidata sploh ne bi predlagal, niti ne vsebujejo. Roke določajo od trenutka glasovanja o kandidatu, ki ga pa ne bo, ker se bo DZ lahko le seznanil, da Pirc Musarjeva ni predlagala nikogar in to daleč pred iztekom roka. To, da predsednik ni predlagal kandidata, se je v zgodovini že zgodilo Borutu Pahorju, a šele po poteku 30 dnevnega roka. Od seznanitve bo zdaj največ dva tedna časa za vložitev novih kandidatur, po tem pa bodo ponovne volitve novega predsednika vlade (dejansko pa prve) v roku od 48 ur do sedmih dni. Tako to določa poslovnik parlamenta:

Če se pokaže, da res nihče nima večine, da bi prevzel oblast, bo posledica razpustitev parlamenta, kar bo podaljšalo vladanje koaliciji, ki je izgubila nedavne redne volitve in Robertu Golobu, do razpleta naslednjih izrednih (predčasnih), po katerih pa spet ni nujno, da bo lažje sestaviti novo oblast.