“Popolnoma bodo zafurali državo, saj pojma nimajo, kaj delajo.” Pa res ne vedo ali se samo delajo?

Piše: Celjski glasnik, C. R.

Po vseh zaskrbljujočih podatkih za Slovenijo je sedaj Forbes Slovenija objavil še eno in sicer kako višje plače javnih uslužbencev klestijo po proračunu.

Spomnimo, da je vlada ad hoc sprejela davčno reformo z izgovorom višanja plač v javnem sektorju, a že prvi izračuni so pokazali, da gre povišanje samo na račun najbolje plačanih funkcionarjev v državi.

Popolnoma bodo zafurali državo. Pojma nimajo, kaj delajo, potem pa so "začudeni" in "spremljajo".https://t.co/Fl7y1lxV2I — Boštjan Perne (@bostjanperne) August 21, 2025

Danes pa se ugotavlja, da je ta vladna poteza prinesla še večji polletni primanjkljaj v javnih financah. Tako je mogoče danes spremljati številke, ki kažejo, da je vladi Roberta Goloba uspelo v dobre pol leta pridelati skoraj milijardo evrov izgube oziroma pol milijarde več kot v enakem obdobju lanskega leta. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun tako opozarja, da so se stroški dela v javnem sektorju v prvi polovici leta 2025 povišali za 10,2 odstotka.

Prav tako pa vlada Roberta Goloba dokazuje kako se poje največ zarečenega kruha. če so ob nastopu mandata vladi Janeza Janše očitali prekomerno zaposlovanje, danes sami dokazujejo, da prekomerno zaposlujejo, saj gredo višji izdatki tudi za dodatne zaposlitve. O politiki Roberta Goloba zato Boštjan Perne pove: “Popolnoma bodo zafurali državo. Pojma nimajo, kaj delajo, potem pa so “začudeni” in “spremljajo”.

No, mi pa dodajamo, da še kako dobro vedo, kaj delajo …