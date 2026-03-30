Popoln kaos na DVK: po novem še težave s štetjem glasovnic iz tujine

Piše: Nova24tv.si

Kaj se dogaja z Državno volilno komisijo? Od domače strani, ki je skrivnostno zmrznila ravno sredi štetja glasovnic, do celega kupa formalnih nezakonitosti glede organizacije volišč in komisij, zdaj pa se zapleta celo pri štetju glasovnic iz tujine.

V uredništvu smo dobili sporočilo, da naj bi čez eno uro morali na OVK v Radovljici začeti pregled glasovanja iz tujine, pa so pravkar tajnico po telefonu iz DVK obvestili, da seje za ugotavljanje izida glasovanja iz tujine danes ni mogoče izvesti, saj se ugotavljajo izidi DKP-jev (volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije).

Zato se bodo glede štetja glasovnic iz tujine sestali komaj jutri. Ni sicer povsem jasno, kaj ima ugotavljanje izidov DKP-jev skupnega s štetjem rednih glasov iz tujine, saj sta v preteklosti ti dve aktivnosti vedno brez težav potekali hkrati.

Nato pa znova sprememba. Nadzorniki so ponovno dobili klic, da se bo danes vendarle izvedlo štetje glasov iz tujine, tako kot je bilo predvideno.

Zatem je prišlo še tretje navodilo: “Danes OVK ugotavlja in potrjuje končne izide glasovanja po pošti iz tujine, ne pa tudi končnega izida glasovanja za območje okraja (Radovljica). DVK bo namreč svoje rezultate vnašala šele danes zvečer.”

Popoln kaos torej. Le predvidevamo lahko, da je tudi drugod podobno.

Glasovnice iz tujine lahko spremenijo končni izid

Pri tem je pomembno poudariti, da lahko glasovnice iz tujine celo odločijo, katera politična stranka je zmagala na volitvah. Med prvouvrščenima Gibanjem Svoboda in SDS je le nekaj tisoč glasov, pa tudi ostale stranke so tesno skupaj. Razlika med vodilnima strankama je le 7.937 glasov.

Državna volilna komisija (DVK) je volilno gradivo poslala 113.652 volilnim upravičencem s stalnim prebivališčem v tujini in 1.707 volilnim upravičencem, ki so bili na dan glasovanja začasno v tujini in so se prijavili za glasovanje. Gre torej za ogromno število glasov, ki še ni bilo prešteto, pri čemer je treba upoštevati tudi to, da glasovi iz tujine navadno več glasov namenijo desnim strankam. Težko je torej razumeti, zakaj ob tako tesnih rezultatih več kot teden dni po volitvah še vedno ni končnih rezultatov.