Ponižujoč odnos Jankovića in Goloba ob vprašanjih novinarke: “Premlada si”

Piše: A. Š. (Nova24tv)

Novinarka je na ljubljanskem gradu skušala premierja Roberta Goloba in ljubljanskega župana povprašati o prisluhih, ki zadnje dni razburjajo javnost in dokazujejo obstoj globoke države, a je ob tem naletela na izjemno pokroviteljski in osoren odnos obeh predstavnikov trenutnega vladajočega ustroja.

Včeraj, v petek 13. marca, sta se predsednik vlade Robert Golob in ljubljanski župan Zoran Janković mudila na ljubljanskem gradu, kjer naj bi se udeležila dogodka, povezanega s športom mladih, na katerem je slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić postal ambasador tretje izvedbe športnih iger mladih v Sloveniji. Ob tem pa ju je pred vhodom v grad novinarka 24 ur skušala vprašati za komentar glede nedavno objavljenih prisluhov in videoposnetkov, ki dokazujejo obstoj globoke države in razkrivajo globoko korupcijo trenutnih oblasti.

Prisluhi niso “stvar politike”?

Na njeno povpraševanje pa sta se tako Golob kot Janković odzvala zelo arogantno. Premier najprej sploh ni hotel komentirati in je novinarko ignoriral, a se je v zadnjem trenutku ustavil in na vprašanje o tem, kako komentira, da naj bi imel vpliv na policijo, sodstvo in državne službe, suhoparno odvrnil, češ da naj se mediji obrnejo na pristojne institucije: “Institucije, obrnite se na njih, vam bodo dale vse informacije”. “Ampak kako pa komentirate?”, je znova poskusila novinarka, na kar ji je samo odvrnil, da to ni “stvar politike”.

Zoran Janković novinarki ob konfrontaciji zaradi prisluhov: "Premlada si". Hm, premlada za kaj?🤔

Zoran Janković: “Premlada si”

Ko je novinarka vztrajala, in ga vprašala ali izjave zanika, pa mu je na pomoč priskočil Janković, ki ji je osorno dal vedeti, da je po njegovem še preveč mlada za razumevanje tovrstnih zadev, mimogrede pa jo je kar tikal. “Premlada si”, ji je zabrusil, in šel naprej. Premlada za kaj, se lahko ob temu vprašamo? Za to, da bi si drznila postavljati neprijetna vprašanja mogočnikom kot sta Golob in Janković? Premlada, da bi dojela realnost globoke države, ki temelji na korupciji? Ali je morda mislil, da si kot novinarka zaradi svoje mladosti preveč drzne, ko se vtika v posle naslednikov komunistov in udbe? Verjetno ji je želel sporočiti, da se bo z leti in zrelostjo že naučila, da naj ne dreza v določene stvari.

Golob vidno razdražen: “Res mi je neverjetno…”

Zatem pa se je znova oglasil tudi prej redkobesedni, a sedaj ves prevzeten Golob, ki je vzvišeno novinarki dal vedeti, da mu gre na živce: “A lahko še enkrat ponovim, ker mi je res neverjetno. Obstajajo institucije, ki se s tem ukvarjajo. Neodvisne. A bi enkrat za spremembo zaupali institucijam? Ker me vedno lovite, zakaj jim ne zaupam. Dajte jim zaupati, bodo one dale vse odgovore”. Prevzetnost Goloba in Jankovića, ki očitno menita, da naj bodo mlade ženske raje tiho, namesto, da pomembnim moškim zastavljajo neprijetna vprašanja, je sicer, kot kaže, precej tipična za pripadnike slovenske levičarske elite. Sam boter slovenske postkomunistične smetane, Milan Kučan, je namreč leta 2014 novinarko, ki ga je skušala povprašati o aktualnem političnem dogajanju, vprašal, če je poročena. Ko mu je rekla, da ni, ji je svetoval, naj se raje s tem ukvarja. Torej, namesto, da si drzne postavljati vprašanja, naj bo raje tiho in si poišče moža.

Osornost do nežnejšega spola? Feministke molčijo

Ob teh arogantnih izjavah levičarskih veljakov, ki naj bi sicer veljali za zaveznike in podpornike feministk, se nekateri komentatorji na družbenih omrežjih sprašujejo, čemu prvoborke za pravice in enakopravnost žensk iz Inštituta 8. marec molčijo ob takšnem obnašanju svojih ideoloških kolegov, ki ni le arogantno, ampak kaže tudi znake seksizma. Očitno se Jankoviću zdi neprimerno odgovarjati na vprašanja, ki mu jih skuša postavljati neka mlada ženska, ki ima verjetno srečo, da ji kot njegov tovariš Kučan ni povrhu zabrusil še naj si raje najde moža ali celo naj se vrne v kuhinjo.