Pomanjkanje goriva: Ni res, da je v težavah samo Petrol!

Piše: Spletni časopis, C. R., G. B.

Po celotni državi zmanjkuje dizla, težave pa bi naj bile tudi z navadnim bencinom, so že včeraj opozarjali bralci.

“Da so težave hude, mi je potrdila tudi prodajalka na bencinski postaji MOL v BTC, kjer sem dizel pravkar še dobil,” je včeraj zapisal Peter Jančič.

Eden od bralcev je opozoril:

“Zelo smo razočarani nad vašim NE- opozarjanjem o trenutnem pomanjkanju dizla na Dolenjskem. Ravnokar smo se peljali od Krškega proti Ljubljani. Na avtocesti od Novega mesta nam je začelo primanjkovati goriva. 1. črpalka ob avtocesti – Petrol Podsmreka – na vseh dizelskih aparatih napis “DIZLA NI”. 2. črpalka ob avtocesti LOGO Grosuplje – na vseh dizelskih aparatih napis “DIZLA NI”. 3. črpalka Petrol Grosuplje – na vseh dizelskih aparatih napis “DIZLA NI”. Potem smo obstali. “

Da so težave, je znano že nekaj dni. MOL je na svojih črpalkah že pred dnevi uvedel omejitve, da se sme točiti največ 30 litrov. Podobne ukrepe občasno uvajajo po Rusiji in na ozemljih, ki jih je ta država okupirala v Ukrajini (denimo na Krimu), ker jim Ukrajinci sesuvajo skladišče in rafinerije. “Nisem pa sam doslej verjel, da je tako hudo lahko tudi pri nas. Kaj se dogaja, sem šel preverit v Ljubljani, ker jutri potrebujem nafto v avtomobilu za daljšo pot, ki jo načrtujem. Na črpalki v BTC, kjer ni tovornjakov ali kmetov, ki bi si delali zaloge, me je pričakal napis na ročkah za dizel, da ga ni. Tudi ni bilo gneče na črpalki, ker so ljudje vozili skozi. Tisti z dizli.

Petrol ob BTC

Sem pa nafto dobil nekaj naprej na črpalki MOL v BTC, kjer imajo že nekaj dni omejitev. A tudi tam so večino postaj za točenje zaprli. A nekaj jih še dela,” piše Jančič.



Bencinska črpalka MOL v BTC še ima tudi dizel.

Prihodnji teden je pričakovati dramatično podražitev naftnih derivatov zaradi vojne, ki se je razplamtela na Bližnjem vzhodu. Cena naftnih derivatov bi lahko poskočila za evro pri litru. Vlada je medtem že odpravila omejitve cen na avtocestah, s katerimi je zadnjega pol leta sofinancirala tranzitne potnike iz tujine. Tako so to sporočili:

“Vlada predlaga sprostitev cen goriv na avtocestah za bolj zanesljivo oskrbo po vsej državi

Vlada Republike Slovenije je danes na dopisni seji sprejela spremembe uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katerimi se bo regulacija cen od 20. marca 2026 prenehala uporabljati na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah. Namen ukrepa je zmanjšati pritisk povečanega tranzitnega povpraševanja na avtocestne servise ter zagotoviti, da bodo logistične kapacitete distributerjev v večji meri namenjene zanesljivi oskrbi bencinskih servisov zunaj avtocest, tudi v bolj oddaljenih krajih.

Podatki največjih distributerjev kažejo, da se je prodaja goriv na avtocestnih servisih občutno povečala, predvsem zaradi tranzitnega prometa in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Vlada zato ocenjuje, da bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del tega povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti.

Bistvo ukrepa je preprosto: država želi omejene logistične zmogljivosti usmeriti tja, kjer ljudem najbolj koristijo. To pomeni, da bodo v večji meri namenjene zanesljivi oskrbi servisov, ki jih prebivalke in prebivalci uporabljajo vsak dan, ne pa dodatnemu zadovoljevanju tranzitnega povpraševanja, ki ga ustvarjajo cenovne razlike med državami.

Predlog zato sledi jasnemu javnemu interesu. Regulacija cen mora najprej služiti ljudem, ki v Sloveniji živijo, delajo in so od goriva odvisni pri vsakodnevni mobilnosti. Naloga vlade je, da v razmerah povečanih pritiskov zaščiti stabilnost oskrbe in poskrbi, da ukrepi države največ koristijo gospodinjstvom, delavcem, družinam in lokalnim skupnostim.

Predlagana sprememba bo obenem bolj jasno pokazala tudi dejanski učinek regulacije. Medtem ko se bodo cene goriv na avtocestah oblikovale prosto, bo zunaj avtocestnega omrežja ostal v veljavi mehanizem, s katerim država blaži vpliv visokih cen na življenjske stroške ljudi. Razlika v cenah bo tako bolj pregledno pokazala, kje in kako državni ukrepi prispevajo k dostopnejšim cenam za prebivalstvo.

Uredba določa, da se mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov ne uporablja za goriva, prodana na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest. Za ostale bencinske servise ureditev ostaja nespremenjena.

Uredba bo začela veljati 20. marca 2026.”

Danes je Golob vlada s prstom pokazala na Petrol, a očitno je, da imajo težave tudi drugi. Res je sicer, da je Petrol najbolj izpostavljen, ker ima daleč največji tržni delež v Sloveniji. Iz Petrola so danes sporočili, da je občasno pomanjkanje na posameznih prodajnih mestih “posledica sunkovitega in povečanega povpraševanja, ne motenj v dobavi”. “Zaradi razvejanosti Petrolove mreže, ki oskrbuje tudi manj poseljena območja, prihaja do dodatnih logističnih obremenitev,” so pojasnili. Zatrdili so, da zagotavljajo oskrbo mreže z maksimalno angažiranostjo.

Ob tem so kupce pozvali k premišljenemu točenju goriva, saj da del odjema presega dejanske potrebe in dodatno obremenjuje oskrbo. Za umiritev razmer bo treba zmanjšati pritisk povpraševanja, stabilizacija pa bo trajala več dni, so ocenili. No, jasno je, da je za povečano povpraševanje odgovorna predvsem vlada oziroma ministri, ki so nespametno napovedali velike podražitve in s tem sprožili odziv potrošnikov.