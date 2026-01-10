Politkolesarji napovedujejo, da bodo spet šli na ulice – za naš denar, seveda!

Piše: I. K. (Nova24TV.si)

Za skrajno leve nevladne organizacije in cehovska združenja (kot so recimo taksisti) je bila vlada Roberta Goloba pravi eldorado. Niso zaman dve leti kolesarili po Ljubljani in preganjali fantomske fašiste. Vlada jih je bogato nagradila z davkoplačevalskim denarjem. Zdaj bo gostije počasi konec in tudi sopotnike levih političnih strank grabi panika – če jim ne uspe (tako kot leta 2022) še enkrat skozi parlamentarno in koalicijsko sito spraviti Gibanja Svoboda ter obeh skrajno levih institucionalnih strank (SD in Levica), se jim obeta zima. Nič več prostega dotoka davkoplačevalskega denarja, nič več darežljivih javnih razpisov in nič več dostopa do nepotistično pridobljenih delovnih mest v neštetih sobanah resorjev državne uprave.

Zato so se začeli angažirati že mesece pred volitvami, z novim letom pa mrzlica le še narašča. Režiser Jaša Jenull, sin tožilca Hinka Jenulla, za katerega pred pandemijo koronavirusa ni slišal še nihče, je leta mandata preživel predvsem v napadih na zdravnike, ob zavzemanju za centralno plansko državno zdravstvo ter s prijaznim sestankovanjem s predsednikom vlade Golobom, katerega je pomagal tudi sam ustoličiti. Zdaj bodo petkovi politkolesarji z močno podporo korporativne medijske mašinerije znova zavrteli pedala svojih koles priznanih znamk.

Hitro so pozabili na proteste proti Šutarjevemu zakonu

Prvak opozicije Janez Janša se je ob fotografijah Jenulla, znova na kolesu – kot da smo sredi histeričnega pandemičnega leta 2020 – ironično vprašal: “Pogreša kdo ukradeno žensko kolo?” Zanimivo je, da je Jenull res na ženskem kolesu, kar pomeni, da najbrž ni njegovo; tudi če je od njegovega dekleta, pa to daje vedeti, da gre le za rekvizit, ki bi rad pričaral neko staro magijo, ki je več ne more biti.

Spomnimo: Jenull je še nekaj tednov nazaj, v času pred sprejemom Šutarjevega zakona, grajal poslance, češ da sprejemajo represiven in neustaven zakon, a je bil pri tem izredno previden, da ni omenjal nobene od vladajočih strank. Sporočilo je bilo namenjeno izključno “politiki” na splošno. Seveda so takoj po sprejemu zakona pozabili na “plemenit” cilj prizadevanj po popolni anarhiji. Leta 2026 bodo na kolesih povsem v službi trenutne oblasti, zaradi katere smo vsi revnejši (v povprečju za več kot 2.500 evrov na osebo). Oni namreč niso nič revnejši.

Ukradeno kolo, ukraden davkoplačevalski denar?

Pomembno je namreč poudariti, da Janševo vprašanje – čeprav duhovito in porogljivo – vsebuje tudi kanček resnice. Nevladne organizacije so od leta 2022 izvedle pravo pustošenje po državnem proračunu in pripomogle k proračunskemu primanjkljaju, ki ga tudi zelo agilno slovensko gospodarstvo ne more nadoknaditi.

Spomnimo: praktično vsem skrajno levim nevladnim organizacijam so v času vlade Roberta Goloba prihodki eksplozivno narasli. Kako tudi ne bi, če jih je padli minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar označil za “partnerje pri oblikovanju politik dela Ministrstva za notranje zadeve, zaradi teh srečanj pa smo še boljši in še bolj učinkoviti pri svojem delu.” Ni torej presenetljivo, da smo vse od nastanka Golobove vlade priča prizorom, ko se najvišji predstavniki oblasti srečujejo z nevladnimi posamezniki, ki so zaslužni za njihov prihod na oblast. Nika Kovač se je srečala s predsednikom vlade Robertom Golobom in predsednico Državnega zbora RS Urško Klakočar Zupančič, Jenull se je skupaj s Teo Jarc srečal z Golobom, lani pa še z notranjim ministrom Poklukarjem.

Nevladne organizacije (NVO) so leta 2024 ustvarile neverjetnih 1.400.000.000,00 evrov prihodkov. Gre za nadaljevanje rasti glede na predhodna leta, saj so se prihodki sektorja že od leta 2022 povečevali po padcu v letu 2020.

Prihodki NVO-jev so se leta 2024 povečali za približno 6,78 % glede na leto 2023, pri čemer se je javno financiranje NVO-jev v letih Golobove vlade neprestano povečevalo: leta 2021 507,9 mio €, leta 2022 539,3 mio €, leta 2023 617,3 mio € in leta 2024 že 648,1 mio € neposrednih prihodkov (pri tem niso upoštevani programi iz šolske dejavnosti ipd.).

Razvidno je jasno naraščanje javnih sredstev, ki jih prejemajo NVO. Od leta 2021 do 2024 so NVO-ji beležili povečanje prihodkov za 140 mio €, oziroma 28 % glede na leto 2021. Skok v prvih dveh letih Golobove vlade je znašal kar 78 mio €.

Doslej so te dotične leve NVO prejele že skoraj 40 milijonov evrov. Poglejmo nekaj prejemnikov: Policy Lab (346.535,95 €), Zavod Povod (201.462,11 €), Inštitut Danes je nov dan (468.289,82 €), Umanotera (1.843.084,10 €), Zveza prijateljev mladine Slovenije (4.201.804,78 €), Društvo Forum za enakopraven razvoj (1.714.181,38 €), vsebinska mreža NVO Varujemo naše zdravje pri Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (1.069.024,17 €), Zavod Krog (1.803.397,80 €), Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost Maska (2.730.919,17 €), Izobraževalno-reševalni zavod Celje (2.332,24 €), Zavod Knof (1.336.461,57 €), Inštitut za podnebne rešitve, Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice (8.504.987,98 €), Zavod Bunker Ljubljana (4.573.741,25 €), IPak – Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (258.980,80 €), Mirovni inštitut (6.224.851,63 €), Zavod Emanat (1.794.290,48 €), Kulturno društvo Gmajna (199.720,96 €), Društvo za vzpodbujanje etike v prostoru Est=etika (66.640,54 €), Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje – združenje za izobraževanje in družbeno vključenost (552.697,05 €) ter Zavod Dobra družba (904.167,92 €).

Kolesarjenje je biznis, ki se splača

Po pregledu številk hitro postane jasno, da bo marčevski “samo-da-ni-Janša” politkolesarjat, ki briše prah s koles že januarja, potekal izključno zato, ker se splača. Biti podpornik in sopotnik institucionalnih levih političnih strank je postalo svojevrstna industrija družboslovcev, ki so sicer v javnem sektorju težko zaposljivi. V politiki se jim odpira pot do praktično neskončne vreče davkoplačevalskega denarja, o kateri bi lahko v zasebnem sektorju – pa tudi znotraj javne uprave – le sanjali.

Ljubljanska skrajna levica je v resnici izredno podjetna, lahko bi rekli kar kapitalistična. Razumejo, kaj so produkcijska sredstva, kaj je produkt in kdo žanje plodove produkta. V tem primeru je produkcijsko sredstvo levi agitprop v prid levih političnih strank, produkt pa smo mi – oziroma naše denarnice. Postali so prava mala Kučanova agitprop komsomolska vojska, ki jo bo očitno vzporedni mehanizem korporativistične globoke države od zdaj naprej uporabil prav za vsake volitve. Je pa jasno, da tako učinkoviti kot so bili leta 2022 ne bodo nikoli več. Veliko ljudi je od takrat spoznalo svojo zmoto.