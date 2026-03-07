Politično ozadje nenadne temeljite obnove Mariborske ceste v Celju: ukaz naj bi izdala ministrica Alenka Bratušek!

Piše: Gašper Blažič

V tem tednu voznikom iz Celja močno »kravžlja živce« skoraj nenadna obnova Mariborske ceste, torej vpadnice, ki povezuje avtocesto (izvoz Celje center) ter mestno središče. Veliko je zapor in ovir, kaos na cestah pa nepopisen, zlasti v času prometnih konic.

Marsikdo se tudi čudi, zakaj takšna naglica z obnovo vpadnice, ki ni bila ravno nujno potrebna obnove. Je pa mesto Celje veliko bolj potrebno obvoznice, ki bo tranzitni promet na liniji jug-sever speljala mimo mestnega središča. Nanjo Celjani še vedno čakajo, a je kar ni in ni, saj so prioritete države očitno drugje. Tudi že napovedani projekti v sklopu tretje razvojne osi se očitno odmikajo v prihodnost glede na napovedano politiko sedanje vlade.

Izvajalec obnove je sicer v glavnem celjski VOC, a očitno je tudi zanje naročilo prišlo zelo iznenada. Prva napoved zapore Mariborske ceste je bila na STA objavljena 26. februarja, torej prejšnji četrtek, obnova pa se je začela že v torek, 3. marca. Skupno naj bi obnova trajala tri tedne, kar pomeni, da do volitev obnova skoraj zagotovo ne bo končana. Naročnik projekta pa skoraj zagotovo ni Mestna občina Celje (slednja je sicer hvaležno sprejela »pomoč« iz države, celjski župan Matija Kovač sicer izhaja iz koalicijske Levice), pač pa ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek (Svoboda). Kot nam pravijo viri, je »befel« za obnovo prišel s strani Bratuškove in to tako rekoč čez noč. Gre pa za nabiranje volilnih glasov. Povsem mogoče je, da so obnovo planirali že dlje časa, vendar je precej nenavadno naključje, da je ta projekt sovpadel s predvolilnim časom.

Visoko ceno bodo za to plačevali predvsem prebivalci. V času obnove bo fazno zaprta polovica vozišča (dva prometna pasova), promet pa bo potekal po drugi polovici vozišča, in sicer po enem prometnem pasu v vsako smer. V okviru posamezne etape bodo začasno zaprte tudi nekatere priključne ceste, križišča, dostopi do objektov ter posamezna avtobusna postajališča. V prvi fazi zapore je predvidena zapora odseka med avtocestnim priključkom Celje center in križiščem Ceste v Trnovlje, v smeri proti centru mesta. V času te faze bodo zaprti uvoz na avtocesto Celje center iz smeri Vojnika in izvoz v smeri centra. Poleg tega bodo zaprti uvoz na Ulico frankolovskih žrtev, avtobusno postajališče Hudinja v smeri centra, uvoz k trgovskem centru Merkur iz smeri Vojnika in izvoz v smeri centra, dostop do bencinskega servisa Petrol Hudinja, uvoz na Cesto v Trnovlje iz smeri Vojnika in izvoz v smeri centra ter Podjavorškove ulice in uvoz na Podjavorškovo ulico in izvoz v smeri Vojnika ter Trnovelj.

Finančne podrobnosti obnove niso znane. No, dejstvo pa je, da je ta poteza Bratuškove avtogol.