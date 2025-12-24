Političnim zapornikom še ne bodo prepovedali kandidirati na volitvah

Piše: Spletni časopis

Poslanci bi po desetletju kršenja ustave morali popraviti volilno zakonodajo, da bi poslancu, ki so mu z zlorabo oblasti odvzeli poslanski sedež, zagotovili možnost pritožbe na sodišče.

Mandat so poslanci leve sredine na tako način odvzeli Janezu Janši, ko je bil za poslanca izvoljen iz zapora, kamor je moral v času uradne volilne kampanje tik pred volitvami po nepoštenem sojenju. Sodbo je ustavno sodišče v ločenem postopku tudi v celoti razveljavilo. Sodišče pa je, ko se je pritožil še zaradi odvzema poslanskega mandata, soglasno odločilo tudi, da je večina v parlamentu s tem zlorabila oblast in zahtevalo popravek zakonodaje, ki bi takšnemu poslancu zagotovil učinkovito sodno varstva, ki ga v zakonu ni bilo in še ni. Na predlog poslancev Svobode, SD in Levice bi to zdaj zagotovili tako, da bi političnim zapornikom prepovedali že kandidirati na volitvah. In bi se le čez to lahko pritoževali.

Da skoraj že deset let kršijo ustavo, ker ne uredijo sodnega varstva ob odvzemu mandata zaporniku, če je izvoljen v parlament, redno opozarja ustavno sodišče. V zadnjem letnem poročilu, denimo, tako:

Izredno sejo o idejah poslancev Svobode, SD in Levice (prva podpisana je Janja Sluga), da bi prepovedali že kandidirati zapornikom, bi jim pa zagotovili vsaj sodno varstvo, je zahtevala SDS, ker dokler parlament ne zavrne (ali potrdi) teh zamisli, ni mogoče popravljati volilne ureditve tako, da bi bili kandidati strank na volilnih lističih po državi na istih mestih in ne na različnih po različnih enotah. To spremembo je predlagala SDS.

SDS je predlagala sejo DZ o prepovedi kandidatur tik pred novim letom, ko se poslanci sestajajo na slovesni seji. A je Urška Klakočar Zupančič odločila drugače in izredno sejo sklicala za Božič.

Tako je na svojem kolegiju to opisala sama: “Včeraj ste v sistem UDIS sprejeli tudi dopis vodje Poslanske skupine SDS, ki predlaga, da se seja izvede v ponedeljek, 29. 12. 2025. Ampak ne, jaz sem potem odločila, da bi seja bila 24. 12. Torej nisem sledila njihovemu predlogu.