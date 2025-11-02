Politični atentat na ustavno sodišče potrjen, sedaj pa bi radi vanj uvozili še več “depolitiziranih” kadrov

Piše: Anamarija Novak

Evropska komisija je končno razkrila vsebino dokumentacije glede obiska nekdanje podpredsednice komisije Věre Jourove v Sloveniji marca 2023. Zdaj vemo, da je bil namen njenega obiska vplivati na tedanjega predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona o RTV Slovenija.

Evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS) je na omrežju X objavil, da v tretji točki dokumenta, namenjenega pripravi na srečanje Jourove s tedanjim predsednikom slovenskega ustavnega sodišča Matejem Accettom, piše, naj Jourová »poišče priložnost, da preveri stališča predsednika ustavnega sodišča o novem zakonu o RTVS Slovenija«. Omenjeni zakon je bil takrat zadržan v presoji ustavnega sodišča, razkritje vsebine dokumenta pa je od Evropske komisije (EK) zahtevalo Sodišče EU, potem ko se je nanj obrnil Zver.

Potrjena namera vpliva na US RS

»To potrjuje točno tisto, česar smo se bali od začetka: podpredsednica EK Věra Jourová je v sodelovanju s svojim političnim zaveznikom Robertom Golobom prišla v Slovenijo z namenom vplivati na predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona, s katerim je vlada prevzela RTVS,« je zapisal Zver. Po njegovih besedah s tem vse kasnejše dogajanje – »nenadna sprememba odločitve sodišča, odprava začasnega zadržanja in politična zamenjava vodstva RTVS« − dobiva jasen kontekst. Dodal je še, da so predsednica, podpredsednik komisije in komisarka pokrivali resor transparentnosti, »zato smo mislili, da bo zgodba brez težav relativno hitro končana. A ni bila«. Zver je po razkritju še dejal, da dokument potrjuje najhujše sume o političnem vmešavanju: »Ta dokument je dokaz, da je EK delovala politično, da je poskušala vplivati na sodno vejo oblasti države članice in da je nato dve leti zavlačevala z razkritjem resnice,« meni evropski poslanec. Zato Zver zahteva takojšnjo odločitev ustavnega sodišča o protiustavnosti zakona o RTVS in takojšen odstop zdajšnjega ustavnega sodnika Accetta, ker je dopustil vmešavanje v delo ustavnega sodišča.

Janez Janša: Ali je Accetto že odstopil?

Na razkritje se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je v zapisu na družbenem omrežju X vprašal, ali je Accetto že odstopil. Komisarka Jourová bi morala medtem po Zverovem mnenju prevzeti odgovornost in ne bi smela nikoli več opravljati nobene javne funkcije. Prav tako Zver zahteva javno opravičilo EK nekdanjim zaposlenim na RTVS, ki so zaradi zakona izgubili službo, in slovenski javnosti, ki da je bila žrtev manipulacije. Od komisije pričakuje sistemske ukrepe, da se takšni politični pritiski v prihodnje ne bi več ponovili. V izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju je Zver poudaril, da ni samo on zmagovalec te zgodbe, ampak tudi Evropska unija, ki je dokazala, da se lahko brani pred takšnimi dejanji, ki pomenijo kršitev lizbonske pogodbe. Ta namreč v več členih govori o razmejitvi pristojnosti med državami članicami in institucijami EU, je dejal.

Milan Zver: To je precedenčen primer!

»To je precedenčen primer, ki bo moral vplivati tudi na nadaljnje ravnanje EK, ki postaja vedno bolj vlada, ne pa izvršni organ,« je poudaril. Spomnimo. Sodišče EU je sredi junija deloma ugodilo tožbi Zvera, v kateri je zahteval razveljavitev sklepa komisije, s katerim je ta delno zavrnila njegovo zahtevo za dostop do dokumentacije glede obiska Jourove v Sloveniji. Sodišče je sklep komisije razglasilo za ničnega v delu, v katerem je bil zavrnjen dostop do zakrite povedi iz dokumenta. Komisija se v dvomesečnem roku na sodbo ni pritožila, sredi septembra pa je sporočila, da jo bo upoštevala. V preostalih delih je sodišče Zverovo tožbo zavrnilo, med drugim njegovo navedbo, da je nekdanja podpredsednica komisije, pristojna za preglednost, zlorabila svoja pooblastila.

Dr. Miha Pogačnik: Gre za škandal brez primere

»Ta škandal brez primere v zgodovini EU in novejši zgodovini Slovenije z Věro Jourovo in Accettom zahteva: 1. odstop Ursule von der Leyen in cele Evropske komisije; 2. odstop slovenske vlade; 3. razpustitev slovenskega ustavnega sodišča. Te institucije po današnjem dnevu pač ne morejo uživati nobenega zaupanja,« je bil na X kritičen mednarodni pravnik dr. Miha Pogačnik, ki je Zveru pravno vodil omenjeni primer. Medtem pa Ustavno sodišče RS vztraja, da Accetto in Jourová nista govorila o nobeni odprti zadevi. Nekdanji ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec je za spletni portal Nova24TV presodil, da je dokument močan indic, da so pogovori tekli o tej temi, ker je bil to eden od ciljev obiska. »Zato ne verjamem, da podpredsednica Evropske komisije ni načela te teme, da se o tem nista pogovarjala, ampak kaj sta se pogovarjala, vesta samo onadva,« je bil jasen. »Mi lahko samo sklepamo, da je bil na podlagi razkritega dokumenta, te 3. točke, to eden od ciljev obiska in da je na podlagi tega ustavno sodišče odpoklicalo oziroma odpravilo začasno zadržanje zakona.« Spomnil je, da je bil Accetto že pred tem ujet na laži. Razkrito je bilo namreč, da je Accetto soustvarjal program SMC (takrat je bila to Stranka Mira Cerarja) ob njenem nastanku. Kljub temu pa je kasneje kot ustavni sodnik odločal v primerih, v katerih je bila aktivno udeležena SMC, zaradi česar bi se moral iz senata izločiti, pa se ni.

Jan Zobec: To meče zelo slabo luč na US RS

Zobec je še prepričan, da vse to meče zelo slabo luč na Ustavno sodišče RS. »Razgrajuje njegovo verodostojnost, ugled, kredibilnost – in to je največja škoda, da to institucijo, ki je tako ključnega pomena, posamezniki uničujejo. Ravno tako uničujejo ugled, verodostojnost, kredibilnost Evropske komisije, ki je varuhinja vladavine prava,« je poudaril in opomnil, da je vladavina prava eden od temeljev Evropske unije, Evropska komisija pa je varuhinja teh vrednot, in sicer zlasti vladavine prava. »Z njene strani se potem dogaja taka demontaža vladavine prava, ko pride podpredsednica Evropske komisije z nalogo vplivati na odločitev ustavnega sodišča,« je bil kritičen Zobec.