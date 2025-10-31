Policistovo pismo razkriva popoln razpad sistema znotraj policije

Piše: Nova24tv.si

Pismo, ki ga je od anonimnega policista prejel nekdanji poslanec in predsednik SNS Zmago pl. Jelinčič, nazorno opozarja na tragedijo slovenske policije in ponazarja, kako se je v času Golobove vlade vršila demontaža celotne institucije organov pregona.

Anonimno pismo, ki ga je prejel Zmago pl. Jelinčič, namreč razkriva resno nezadovoljstvo pripadnikov policije. Policist, ki želi ostati anonimen, opisuje stanje v vrstah policije kot “norišnico”, saj razmere na terenu in znotraj ustanove označuje kot že dolgo nevzdržne.

“Ne samo da se srečujemo s težkimi situacijami na terenu, tudi znotraj hiše so razmere neznosne,” je zapisal avtor pisma. “Veliko izkušenih policistov je v zadnjih letih odšlo v pokoj, kar je prineslo velik primanjkljaj kadra,” je dodal.

Mladi policisti odhajajo, postaje ostajajo prazne

Policist je poudaril, da mlad kader, ki prihaja v službo, pogosto izgubi motivacijo že med izobraževanjem. “Nekateri sploh ne dokončajo šolanja, drugi pa po nekaj mesecih službe odidejo. Obljubljajo jim postaje blizu doma, potem pa so razporejeni daleč stran in se več ur vozijo v službo,” je opozoril.

Po njegovih besedah je vedno več policijskih postaj ponoči ali ob koncih tedna zaprtih, patrulje pa sestavljajo rezervisti in študenti: “Policista peš v mestu skoraj ne vidiš več. Včasih je VPO hodil po lokalih, se pogovarjal z ljudmi in spremljal dogajanje. Danes tega ni več. So kraji, kjer policista niso videli že več let.”

“Sistem je zatajil”

Anonimni policist je opozoril, da je dogajanje v Novem mestu le vrh ledene gore: “Z vsem spoštovanjem do umrlega, ampak mislite, da ni povsod tako? Zdaj smo se fokusirali na Rome, a po Sloveniji imamo narkomane in druge brezdelneže, ki so enak problem. Ljudje z več kot 90 kaznivimi dejanji so še vedno zunaj. Sistem je zatajil v celoti.”

Dodal je, da je vodstvo kot rešitev za pomanjkanje kadra napovedalo pošiljanje rezervistov na Dolenjsko, kar ocenjuje kot nesmiselno: “Pa kdo je tu nor? Ti ljudje ne vedo nič o terenu, nimajo nalogov, nimajo dostopa do sistema, dejansko ne smejo delati ničesar. Samo da so ‘vidni in prisotni’, kot pravi vodstvo. Naj gredo na teren tisti, ki sedijo v pisarnah.”

Policist je nadaljeval s kritiko notranje organizacije dela, zlasti kriminalistov in višjih struktur: “Za 900 evrov na mesec bodo pošiljali rezerviste, čeprav imamo dovolj kadra. Na SKP je veliko kriminalistov, ki bi lahko šli na teren, a ne – oni sedijo v pisarnah in se na koncu še kitijo z našim delom. Plačani so večkrat več kot navadni policist.”

Meni, da bi morali na teren poslati tudi enote SKP, NPU in druge, ne pa rezervistov: “SKP-jevcev je okoli tisoč, dovolj, da jih polovico pošljejo na teren. Ampak seveda ne – ta gospoda hodi na šiht od 6.00 do 14.00 ali od 7.00 do 15.00. Mi pa naj se lomimo na cesti. Plačani pa so nekajkrat več od policista. Vsi so pooblaščeni, nosijo orožje, prejemajo sto in en dodatek za ne vem kaj, družijo tudi delovne uniforme. Torej naj se spokajo na teren. PLN se bodo pa že naučili napisat in še kakšen pisni izdelek, ki ga zdaj ne znajo. Naj vodstvo pošlje SKP, NPU in ne vem koga še vse v NM, ne pa rezerve. Ampak seveda ne. Ta gospoda hodi na šiht 6–14 ali pa 7–15. SKPjevcev je okoli 1000, torej čisto dovolj, da se jih 500 pošlje na teren in nobeno delo ne bo trpelo.”

V nasprotnem primeru se nam bo zgodilo to, da bo nastradal kakšen rezervist, kot je opozoril policist in dodal: “Ne predstavljam si dveh žensk v patrulji, ki ustavijo ciganski avto, notri pa šest moških, ki grozijo. Potem bo šele p***rija,” je zaključil policist.

Jelinčič: “Vodstvo policije Slovenijo pelje v kaos”

Jelinčič je dodal, da policistove besede razkrivajo stanje v policiji in kažejo na popoln razpad sistema, pomanjkanje kadra in vodstvo, ki je izgubilo stik z resničnostjo. Pri tem je opozoril, da je v zadnjih letih iz službe odšlo na stotine policistov, razmere na terenu so neznosne, postaje zapirajo ponoči in med konci tedna, mladi odhajajo že po nekaj mesecih.

Izpostavil je problematiko, na katero je opozoril policist, ki je dejal, da bodo zdaj varnost zagotavljali ljudje brez izkušenj. Jelinčič je dodal, da je to popolna norost. Če je namreč to koncept varnosti, potem vodstvo policije Slovenijo pelje v kaos.