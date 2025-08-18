Pokol Romov iz Kanižarice pri Črnomlju – ideološki nasledniki morilcev pa jih danes zlorabljajo

Piše: Moja Dolenjska, C. R.

V nedeljo, 19. julija 1942, zgodaj zjutraj so partizani Belokranjskega odreda obkolili romsko naselje Kanižarica pri Črnomlju. Prebudili so še speče prebivalce in jim ukazali, naj se zberejo na cesti, obenem pa že začeli požigati njihove skromne domove.

Le redki so tedaj uspeli pobegniti, vse ostale pa so v deževnem nedeljskem jutru odgnali mimo Dragovanje vasi proti Doblički Gori in Mavrlenu.

Pretresljiv je bil pogled na ženske z otroki v naročju, drugi otroci pa so se mamic držali za krilo. Nenavadna je bila tudi slika zvezanih moških, ki so na ramah nosili zaklane kozličke.

Dva dni kasneje so vse te jetnike, tudi ženske in otroke, tudi dojenčke pokončali v gozdu blizu Mavrlena. Po italijanskem poročilu je bilo tedaj odpeljanih 61 Romov, nekatera poročila pa menijo, da jih je bilo precej več.

Vir: Zaveza št. 43, str. 13 – Zamolčani genocid; Zaveza št. 48, str. 16 – Kdo je uničil enotnost Belokranjcev?

Pokol Romov iz Kanižarice pri Črnomlju V nedeljo 19. julija 1942 zgodaj zjutraj so partizani Belokranjskega odreda obkolili romsko naselje Kanižarica pri Črnomlju. Prebudili so še speče prebivalce in jim ukazali, naj se zberejo na cesti, obenem pa že začeli požigati njihove… pic.twitter.com/M8vrfW8LgT — huda jama 1945 (@hudajama1945) August 17, 2025

Postavlja se vprašanje, kje imajo dandanašnji “ponosni nasledniki” morilcev obraz, da Rome zlorabljajo za svojo hibridno vojno?