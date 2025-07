Pokojnine za avgust manjše. Razlog? Odstotek za neobstoječo dolgotrajno oskrbo!

Piše: G. B.

Z današnjim dnem so upokojenci prejeli pokojnine za letošnji avgust. Seveda manjšo kot prej, saj jim po novem od pokojnine odščipnejo odstotek za dolgotrajno oskrbo, kar sicer oblast počne pri bruto plačah.

Toda oskrbe ni mogoče uporabiti, ker pravzaprav sploh še ne obstaja. Plačevati pa jo je vseeno treba. Vse skupaj spominja na splošno stanje zdravstvenega sistema, kjer povprečen državljan pod prisilo oblasti v zdravstveno blagajno prispeva povprečno pet tisoč evrov – a ko pomoč potrebuje, je ne dobi. Največkrat je čakalna doba nerazumno dolga. Zato tisti, ki zmorejo, raje plačajo posebej zasebnemu zdravniku za storitev, ki jo nujno potrebujejo.

Da je dolgotrajna oskrba samo mrtva črka na papirju, priznava celo RTV Slovenija. Takole MMC RTVS navaja prispevek radijske novinarke Alenke Terlep: “Prispevek je tu, pravic pa še ni. Nihče ne ve, ali bodo prve odločbe, za tiste, ki so že oddali vlogo, odposlane do zime, saj informacijski sistem še ne deluje. Tudi potem bodo mnoge pravice zaradi pomanjkanja kadra še vedno zgolj črka na papirju. Ob tem verodostojnih izračunov o porabi denarja še vedno ni, čemur nasprotujejo predvsem delodajalci.”

Skratka, totalna negotovost. Gotovo je le to, da vlada “kasira” med državljani. Sedaj se lahko odločite: ali se boste takšnemu stihijskemu sistemu uprli ali pa boste še naprej poslušali ministre (denimo Simona Maljevca) in kimali njihovim neprestanim pojasnilom, zakaj dobrine, ki bi morala že zdavnaj začeti delovati, še vedno ni.

“In na koncu – ko si boste ogledovali izpisek pokojnine, je prav vedeti: prispevek je solidarnostni, kar pomeni, da ni nujno, da bomo do storitev upravičeni. Plačujemo ga še predno sistem sploh deluje,” svoj prispevek zaključuje novinarka nacionalnega radia. Ki je vse prej kot naklonjen opoziciji.

Zanimivo, ob presenetljivo resnicoljubnih prispevkih na programih RTVS pa na drugi strani portal Siol objavlja rezultate ankete Valicon in veselo razglaša, da še vedno obstaja velika možnost za še en mandat Roberta Goloba. Da je pravzaprav trend zelo naklonjen, da Svoboda v kratkem v anketah prehiti SDS. Ker se premier in njegovi ministri zelo trudijo, odpirajo bazene, rihtajo slovensko soorganizacijo v vsakoletni kolesarski dirki po Franciji in podobno. Da bi ljudje ob tem lažje pozabili, zakaj so njihove denarnice prazne.

Ob koncu velja še enkrat spomniti, da je bil zakon o dolgotrajni oskrbi – po neuspešnih poskusih skozi dve desetletji – sprejet v času prejšnje vlade. Vendar je bil zakon ob zamenjavi oblasti likvidiran. Sedanja koalicija ga je nadomestila z novim – pri tem nam je obljubljala, da je veliko boljši kot prejšnji. Sedaj vidimo, v čem je boljši. V ropanju državljanov.