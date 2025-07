Poklukarju stvari uhajajo iz rok: ajdovski policisti se morajo zaradi malomarnosti MNZ in generalne policijske uprave prisilno seliti v Novo Gorico

Piše: G. B.

Očitno ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju stvari uhajajo iz rok. Poročali smo že, da se je tožilstvo lotilo njegovega protežiranca Senada Jušića, nekdanjega direktorja policije, ki se mu je moral Poklukar odpovedati po nedvoumnem ukazu Milana Kučana. Že tako ali tako je policija nemočna zlasti na nekaterih območjih, kjer živijo Romi (Ribnica, Šentjernej).

Sedaj pa je v javnost prišla še novica, da je Ajdovščina začasno ostala brez policijske postaje. Njeni policisti se morajo začasno preseliti v Novo Gorico, v prostore tamkajšnje policijske uprave, kar pomeni daljši odzivni čas v nujnih primerih.

In kaj se je zgodilo? V skladu z odločbo inšpekcijskega nadzora Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu je zgradba PP Ajdovščina neprimerna za delovanje policistov.

“Po izvedenem inšpekcijskem nadzoru na omenjeni policijski postaji spomladi 2025 je PU Nova Gorica nemudoma pristopila k izvajanju ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti oz. pomanjkljivosti z določenim rokom za izvedbo. Na kasneje izdano nadomestno odločbo delovne inšpekcijske službe, ki postane izvršljiva v četrtek, 10. julija 2025, so bila vložena pravna sredstva s strani notranjega ministrstva kot zavezanca (Policija). O vloženi zahtevi za odložitev izvršitve odločbe v nadaljevanju odloča pristojni Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Vodstvo Policijske uprave Nova Gorica je včeraj, 8. julija 2025, z načrtovanimi organizacijskimi in drugimi ukrepi v zvezi z začasno preselitvijo policijske enote seznanilo tudi predstavnike tamkajšnje lokalne skupnosti oz. oba župana občine Ajdovščina in Vipava,” so sporočili iz PU Nova Gorica.

Z drugimi besedami: vlada oz. notranje ministrstvo ter vodstvo policije nista ukrepala, pač pa sta hotela izničiti sklep inšpekcije, kar pa ni uspelo. Namesto da bi nepravilnosti odpravili. Za kakšne nepravilnosti je šlo, niso sporočili. Sklepamo pa lahko, da je sedanja zgradba neustrezna, nevarna in dotrajana. Tudi na podlagi informacij, da sta leta 2021 tedanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs in župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin podpisala pismo o nameri za izgradnjo nove policijske postaje v Ajdovščini poleg letališča. Gradnja bi morala biti glede na tedanjo informacijo iz vlade končana že konec minulega leta, lokacija nove postaje pa je ob ajdovskem letališču.

“Kljub začasni selitvi na novo lokacijo bo zagotavljanje splošne varnosti prebivalcem in njihovega premoženja ter izvajanje rednih operativnih nalog policije na območju Policijske postaje Ajdovščina (občina Ajdovščina in občina Vipava) potekalo nemoteno in prilagojeno novim okoliščinam, prav tako ostajajo nespremenjene vse kontaktne številke in načini za prijavo nujnih dogodkov,” zagotavljajo na PU Nova Gorica. Kar je bolj slaba tolažba.

Občino Ajdovščino še vedno vodi Tadej Beočanin, ki je sicer član (koalicijske) SD in je kandidiral celo za predsednika te stranke. Zakaj je po prihodu Golobove vlade glede nove postaje vse potihnilo, seveda ostaja skrivnost.

Skratka, še en velik kiks notranjega ministra Boštjana Poklukarja in njegovega šefa Roberta Goloba, ki je sicer doma z Goriškega, a očitno precej slabo skrbi za “svoj” okraj.