Poklukarju bi lahko projekt s helikopterji spodletel! Senat KPK sprejel sklep o vložitvi zahtevka za revizijo javnega naročila za nakup helikopterjev

Piše: C. R.

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je danes sprejel sklep, da bo komisija vložila zahtevek za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročila za nakup helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči. Podrobnosti bodo predstavili v izjavi za medije. Izjavo pa je sklical tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Komisija je proučila dokumentacijo, povezano z javnim naročilom za nakup helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Pri naročilu je ugotovila, da obstaja sum kršitve določb zakona o javnem naročanju, nezakonita oddaja naročila pa bi lahko pomenila oškodovanje premoženja večje vrednosti, so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem so napovedali, da bo ob 10.30 podrobnosti v izjavi za medije predstavila namestnica predsednika KPK Tina Divjak.

Komisija je eden od zagovornikov javnega interesa, ki v skladu z zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja lahko uveljavljajo pravno varstvo javnega interesa, v primerih če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, javno varnost ali oškodovanje premoženja večje vrednosti, so pojasnili.

V konkretnem javnem naročilu, katerega skupna vrednost (z vzdrževanjem) znaša skoraj 37 milijonov evrov z DDV, z možnostjo povečanja za 30 odstotkov, je KPK ugotovila sum kršitve javnonaročniške zakonodaje pri dodatnemu merilu, ki se je nanašalo na ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo. To merilo je naročnik v razpisno dokumentacijo vključil kljub zavedanju, da ga izpolnjuje le en ponudnik, tega pa ni ustrezno obrazložil. “To pa pomeni diskriminatorno oziroma neenakopravno obravnavo ter odstopanje od zahteve po zagotavljanju konkurence med ponudniki. Z nezakonito oddajo javnega naročila bi lahko prišlo do oškodovanja premoženja večje vrednosti in s tem ogrožanja javnega interesa,” si pojasnili.

Zato je senat komisije na današnji seji odločil, da KPK vloži zahtevek za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročanja. Komisija bo zahtevek za revizijo vložila danes. V javnem interesu je, da se odpravi vsak dvom o pravilnosti izvedbe postopka javnega naročila in prepreči morebitno oškodovanje premoženja večje vrednosti v primeru, če bo Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo. Zato KPK poziva ministrstvo za notranje zadeve, da do končne odločitve o zahtevku za revizijo zadrži sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem.

Ministrstvo je sicer podpis pogodbe z izbranim ponudnikom, podjetjem Leonardo napovedalo za danes ob 13. uri na Brniku. Vendar pa je za ob 10.30 napovedalo izjavo ministra Poklukarja o podpisu pogodbe.