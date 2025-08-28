Poklukarjev izredni nadzor nakupa helikopterjev zgolj predstava za javnost

Piše: Moja Dolenjska

“Dokler ne dobim izsledkov notranje revizije, bomo počakali s podpisom pogodbe o nakupu izbranih helikopterjev Leonardo,” je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar v ponedeljek povedal ob obisku v Gotenici. Ob tem pa zamolčal, da izredni nadzor nima nobene zveze s postopkom javnega naročanja in podpisom pogodbe. Pogodbo mora ministrstvo namreč v vsakem primeru podpisati, saj ga k temu zavezujejo pravila postopka.

To, da bodo počakali s podpisom pogodbe z italijanskim proizvajalcem helikopterjev, je zato po mnenju mnogih zgolj izgovor, da se preusmeri pozornost javnosti drugam, predvsem s tega, da so očitno nekateri znotraj policije in Gibanja Svoboda naredili vse, da bi Slovenija kupila helikopterje proizvajalca Leonardo. Kdo vse bo ob tem dobil provizije in ali bodo te morda namenjene za predvolilno kampanjo Gibanja Svoboda, pa lahko za zdaj samo ugibamo.

Postopek javnega naročanja, v katerem je naročnik ministrstvo za notranje zadeve za dobavo dveh helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči izbralo helikopterje Leonardo, je namreč pravnomočno zaključen. To pomeni, da mora ministrstvo v roku 48 dni od odločitve o oddaji posla, to je do 25. septembra, podpisati pogodbo z Leonardom. Tega podpisa pa ne more ustaviti ali zamakniti nobena revizija, sicer bo Leonardo podpis pogodbe zahteval prek sodišča. Kako je odločalo ministrstvo in kdo vse je koga preferiral, namreč podjetje vsaj uradno ne zanima.

Tega se očitno zaveda tudi Poklukar, ki je v Gotenici tudi priznal, da so dolžni pogodbo podpisati po zakonu o javnem naročanju oziroma znotraj datumov v skladu z zakonom. Zato je vsako napovedovanje o tem, da bi lahko notranji nadzor kaj spremenil, zgolj sprenevedanje in zavajanje javnosti.