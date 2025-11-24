Poglejte ta primitivizem Lene Grgurevič – in ona toži Demokracijo?

Piše: Gašper Blažič

Očitno bo kar držalo, da je sinočnji referendumski rezultat nekatere najvidnejše korifeje tranzicijske levice dobesedno šokiral. In so zato pokazali svojo resnično naravo.

Med njimi je tudi svobodnjaška poslanka Lena Grgurevič. Ki se je pred časom sicer znašla na kakor sporni naslovnici Demokracije. In naj bi celo vlagala tožbe zaradi žalitev. No, njen odziv na referendum pa je zelo pomenljiv.

Takole je pripisala k objavi Radia Ognjišče: “SDS (+oprode Nsi) + CERKEV + Zdravniska zbornica + KGZS + OZS… ni kaj, organiziral se je črnuhar dobro, to mu priznam. In menim, da je skrajni čas, da leva sredina odvrže plašč razumevanja in toleriranja. Ker, ko je prepozno….”

In kaj je bilo v objavi Radia Ognjišče tako spornega? Objavili so naslednji citat čilenskega rudarja: “Gledali smo boj med Bogom in hudičem. Zmagal je Bog! Ponudil nam je roko!” Ta citat je očitno pomenil pravo “rdečo cunjo” za vse, ki so pod vplivom satana in njegovih angelov. Po izkušnjah avtorja vrstic, ki jih pravkar berete, se namreč hudi duhovi močno odzivajo prav na resnico o njih samih. Zato je morda citat poslanke Svobode za naslednje volitve bolj koristen, kot se zdi na prvi pogled. Ker pokaže na naravo zla, ki se hoče zakrinkati, vendar vedno znova pokaže svoj pravi obraz, ko se znajde pred “povzročiteljem dražljaja”.

Pred davnimi leti se je denimo zgodilo, da so na Prešernov trg namestili ekran, kjer so ciklično ponavljali kratek film o razvoju zarodka od spočetja do rojstva. Brez komentarjev, samo posnetki. Kljub temu je bila reakcija levičarskih organizacij izjemno nestrpna in medijsko razvpita. No, posledica tega je, da so filmu v resnici naredili reklamo in so zanj izvedeli tudi tisti, ki zanj sicer ne bi. Kot je dejal eden od sogovornikov, sicer doktor naravoslovnih znanosti, avtorju tega članka, je to dokaz, “kako je hudič v resnici primitiven in neumen”.

In morda je to dokaz, da se do volitev politični prostor očisti tovrstne estradne navlake. Golobizem je pravzaprav prav ob tem referendumu pokazal svojo najbolj smrtonosno in satanistično plat …