Podpredsednik vlade kar sam izdal, da je Svoboda brez volilnega programa

Piše: A. S. (Nova24tv)

Višji predstavniki Gibanja Svoboda so očitno zaradi vseh preglavic, ki so jih doletele v zadnjem času, že pošteno zmedeni. Novinarka je podpredsednika vlade povprašala po strankarskem programu, ki ga očitno niti nimajo, slednji ji je po pomoti odpisal, da z njo ne komunicira.

Novinarka portala Info360, Suzana Kos, je preko spletne komunikacije povprašala Mateja Arčona, podpredsednika vlade Roberta Goloba, kje lahko najde program Gibanja Svoboda za prihajajoče volitve, saj je na njihovi spletni strani objavljen le stari program iz leta 2022.

Prejela pa je precej nenavaden odgovor, saj ji je Arčon odpisal, češ da ga je to že včeraj nekdo spraševal in je rekel, da je na spletu, pri tem pa je dodal pomenljivega smeška. Zatem pa je napisal še: “Ma danes piše Suzana Kos meni, kje je program… da ne bo ona prva vrgla ven. Jaz ji sicer ne odgovarjam.”

Očitno so pripadnikom Svobode že precej načeti živci, saj je Arčon tako novinarki, za katero se je bal, da bo seznanila javnost, da sploh nimajo volilnega programa, po pomoti sporočil natanko to. Torej, da nimajo volilnega programa. Povrhu pa ji je napisal še, da ji načeloma sploh ne odgovarja. Ko mu je Kos odpisala, da se je malce zmotil in mora biti bolj pozoren, ni več odpisal nazaj.

Brez prisluhov sami razgaljajo svoje skrivnosti

No, dejstvo, da vladajoča stranka teden pred volitvami sploh nima volilnega programa – pomembnega dokumenta, ki odraža politično vizijo strank za prihodnost – pa je kljub temu ugledalo luč svetlobe.

Pri tem se lahko vprašamo, zakaj se trenutna vlada tako razburja glede prepisov in posnetkov, ki razkrivajo korupcijo v njihovih krogih, saj tudi brez tovrstnih posnetkov kar sami poskrbijo, da njihove skrivnosti pridejo na plano. Glede programa pa lahko domnevamo, da ga niti ne potrebujejo, saj preprosto izvajajo program Levice.