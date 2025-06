Podjetniki: Nočemo politike, ki nas pelje v prepad

Piše: Moja Dolenjska

Po številnih opozorilih iz tujine se je z zaskrbljujočimi številkami oglasil še Fiskalni svet RS. Sporočil je, da je imel državni proračun v prvih petih mesecih letošnjega leta več kot pol milijardni primanjkljaj, medtem ko je imel v enakem obdobju lani presežek. Saldo se je tako v enem letu poslabšal za ogromnih 765 milijonov evrov.

Prihodki so bili nižji, rast odhodkov pa se je, predvsem zaradi dviga plač v javnem sektorju, več kot podvojila. Slabo smo črpali tudi evropska sredstva.

Ob tako slabi javnofinančni sliki se v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) znova sprašujejo, ali se premier Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič zavedata svojih neodgovornih besed, ko prvi govori, da ni nič narobe, če podjetja namesto v Sloveniji zaposlujejo delavce na Hrvaškem, in ko drugi podjetja opominja, da so pogoji za poslovanje v Bosni in Hercegovini še boljši kot na Hrvaškem.

Neugodnim podatkom o padcu BDP, odhajanju tujih investitorjev ter nadpovprečni obremenitvi plač, ki jih pripravijo neodvisni tuji, ne slovenski analitiki, je ta teden sledila še analiza Eurostata (Evropskega statističnega urada). Ta je pokazala, da je aktualna vlada evropska podprvakinja v dvigovanju davkov. Lani smo namreč zabeležili drugo največje povečanje povprečne osebne davčne stopnje v EU. Ta se je dvignila za 4,9 odstotka. Podatek, ki Golobovi vladi nikakor ne more biti v ponos.

Vlada z zategovanjem davčnega primeža ne bo izboljšala stanja javnih financ. V SBC so prepričani, da je temelj uspeha konkurenčna davčna politika, ki zagotavlja, da se delo izplača in ki podjetja in posameznike motivira, da davke in prispevke plačujejo doma. Politika bi zato morala prepoznati prispevek podjetnikov k razvoju države ter jih posledično upoštevati kot pomembne in argumentirane sogovornike pri ustvarjanju davčne politike.

V luči tega SBC pozdravlja besede ministra za gospodarstvo Matjaža Hana, ki je napovedal, da se bo zavzel za odpravo zaostrenih pogojev za normirance, udeležbo delavcev pri dobičku in za druge spremembe, ki bi naredile Slovenijo davčno privlačnejšo.

A besede seveda niso dovolj. Slediti morajo dejanja. V SBC bodo zato natančno spremljali nadaljnje korake ministra Hana. Upajo, da pri njegovem govorjenju ni šlo zgolj za poskus umirjanja situacije, pač pa za dejansko napoved sprememb, ki bodo sledile še pred volitvami.

“Če minister ne bo sledil svojim napovedim, se bomo zagotovo odločno odzvali. Želimo si namreč politike, ki nas ne bo vodila v gospodarski prepad, ampak tja, kamor sodimo – med najboljše,” so sporočili iz Kluba slovenskih podjetnikov – SBC.

Vir: Klub slovenskih podjetnikov – www.sbc.si