Počivalšek po padcu afere z ventilatorji: V drugih državah so stopili skupaj, pri nas pa so delali na destrukciji

Piše: Ž. N., Nova24TV.si

“Povsod po svetu so vse službe stopile skupaj, da so državo oskrbele z zaščitnimi sredstvi. Pri nas pa so investirali v politiko, da so delali na destrukciji,” nam je v odzivu po padcu afere ventilatorji povedal nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

“Takole “strpna, solidarna, čuteča, vključujoča, povezovalna, liberalna…” tranzicijska levica uniči pet let življenja človeku, ki je v kriznem času reševal zdravje in življenja ljudi. V zahvalo pa dobil medijsko diskreditacijo in poskus policijsko sodne likvidacije,” je v zvezi z gonjo zoper Zdravka Počivalška izpostavil nekdanji premier in predsednik stranke SDS Janez Janša, ko je postalo znano, da je Specializirano državno tožilstvo slabi dve leti po uvedbi sodne preiskave zavrglo ovadbo zaradi posla z ventilatorji v času epidemije. Kot je poročala Televizija Slovenija, ki je vidno pripomogla k razbohotenju omenjene afere, so tožilci med sodno preiskavo ugotovili, da ni dokazov za kaznivo dejanje.

Za komentar razpleta smo se odločili povprašati Zdravka Počivalška. “Dejstvo je, da je s koncem septembra postal pravnomočen sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je sodno preiskavo proti meni v celoti ustavil. Ta pravni postopek je trajal pet let, od 30. junija 2020,” je izpostavil in izrazil veselje, da je tudi sodišče ugotovilo, da ni podanih razlogov za sodno preiskavo, in zadevo tudi ustavilo.

Za to zaslužni kreatorji “naj bi” stavkov

Ta odločitev po besedah Počivalška dodatno potrjuje, da pri iskanju in nabavi zaščitne opreme in ventilatorjev niti sam niti njegovi niso sodelavci ravnali protipravno. “Da je to tako, kaže tudi to, da o tem ni odločal Sodni senat, ampak Specializirano državno tožilstvo, ki je odstopilo od pregona.”

“Dejstvo pa je, da so za to zaslužni kreatorji “naj bi” stavkov, ki so te zadeve skreirali. Jaz imam svojo resnico in videnje, zakaj se je to zgodilo, ampak zadeva se je sedaj zaključila in važno je, da gledamo naprej, ker je potrebno v Sloveniji še marsikaj postoriti, da pridemo do neke normale,” je prepričan Počivalšek.

Naredili veliko škodo

Ker so ustvarjalci Tarče na podlagi izpovedi tako imenovanega “žvižgača” Ivana Galeta trdili, da je bila dobava ventilatorjev s strani družbe Geneplanet posledica političnega favoriziranja, smo Počivalška povprašali, kaj danes misli o Galetu in novinarjih Tarče. “Vsak nosi svojo odgovornost za svoja dejanja in vsak pride enkrat na vrsto. Kaj si mislim? Mislim, da so naredili veliko škodo. Ne gre samo zame in moje sodelavce, ampak v celoti. Vi morate vedeti, da so bile takrat, ko je bil covid, izredne razmere, kar so vsi že pozabili, in nas je bilo samo nekaj tistih, ki smo bili odgovorni za nabavo zaščitnih sredstev,” je pojasnil in dodal, da so povsod po svetu vse službe stopile skupaj, da so državo oskrbele z zaščitnimi sredstvi. “Pri nas pa so investirali v politiko, da so delali na destrukciji,” je bil kritičen.

Ne pričakuje opravičila

Na vprašanje, ali pričakuje opravičilo, je odgovoril: “Jaz od takih ljudi ne pričakujem ničesar. Morate vedeti, zakaj so to naredili. Gremo samo naprej. Taki z vlaka odpadejo in gredo na smetišče zgodovine.”