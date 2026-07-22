Počilo med Levico in Vesno!

Piše: C. R.

Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v DZ. Levici očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane .

Po besedah sopredsednika stranke Uroša Macerla poslanska skupina z imenom Levica in Vesna s petimi poslanci Levice, kjer Vesna ni vključena niti v ekipo strokovnih sodelavcev, ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč ter skupnega, usklajenega političnega delovanja.

Macerl ugotavlja, da Vesnine programske rešitve iz skupnega Volilnega manifesta ostajajo pred vrati DZ. Medtem ko se opozicija izgublja v nepomembnih osebnih spopadih, pa vprašanja na teh ključnih področjih ostajajo neodgovorjena.