Po toči zvoniti je prepozno: za jutri končno sklican sestanek Sveta za nacionalno varnost, ne samo sekretariata

Na sejo SNAV je Golob povabil predsednico republike Natašo Pirc Musar in predstavnike strank, ki so bile izvoljene v DZ. Obravnavali bodo krizne razmere v svetu in energetsko varnost ter tuje vplive na volitve v Sloveniji, so sporočili Ukoma.

Predsednik vlade Robert Golob je za četrtek sklical sejo sveta za nacionalno varnost (SNAV). Pred volitvami ga ni hotel sklicati, ker bi moral nanj povabiti tudi predstavnike opozicije. Tudi zato je državni sekretar v Golobovem kabinetu Vojko Volk lahko uspešno zavajal javnost glede izraelskih obveščevalcev, medtem ko se direktor Sove Joško Kadivnik ni prikazal v javnosti.

Premier je na sejo SNAV poleg predsednice republike povabil predsednika SDS Janeza Janšo, prvaka NSi Jerneja Vrtovca kot predstavnika liste NSi, SLS in Fokus, predsednika SD Matjaža Hana, predsednika Demokratov Anžeta Logarja, sokoordinatorja Levice Luko Mesca kot predstavnika Levice in Vesne in predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, izhaja iz sporočila vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Da bo sklical sejo SNAV, na kateri bi obravnavali tuje vplive na volitve v Sloveniji, je Golob napovedal v zadnjem tednu pred volitvami, potem ko so kampanjo v sklepnem delu zaznamovale anonimna objava posnetkov in informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS. Prvak stranke Janša je med današnjim gostovanjem v oddaji 24ur zvečer na POP TV potrdil, da se bo seje “z veseljem” udeležil.

Dogajanje v minulih dneh pa je v Sloveniji zaznamovalo tudi pomanjkanje goriva na črpalkah in negotovost, ki jo povzroča zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu. V opoziciji so bili do vladnih ukrepov pri reševanju razmer v državi kritični, Janša pa je v soboto v objavi na omrežju X vladi tudi očital, da bi na to temo morala sklicati SNAV.

Svet za nacionalno varnost skladno z odlokom poleg predsednika vlade, ki mu predseduje, sestavljajo še ministri za obrambo, notranje in zunanje zadeve ter infrastrukturo in direktor Sove. Ko gre za vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednik SNAV na sejo povabi še predsednika republike, predsednika DZ, predstavnika največje opozicijske stranke v DZ, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.