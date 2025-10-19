“Po toči zvoniti je prepozno.” Mar ne, Matjaž Han?

Piše: Moja Dolenjska

“Po toči zvoniti je prepozno.” Potem ko je vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba vzela ljudem tisoče evrov iz žepa, je minister Matjaž Han še nedavno tega ugotavljal, da je bila to napaka. Napaka, ki jo plačujemo državljani in državljanke!

Matjaž Han, v prejšnjem sklicu državnega zbora poslanec, zdaj minister in tudi predsednik stranke SD (nasledil je Tanjo Fajon), je pred časom v pogovoru za portal Forbes povedal:

“Če sem v prejšnjem mandatu glasoval proti tisti Janševi davčni reformi, ki bi zmanjšala obdavčitev plač, zdaj z izkušnjo ministra ne bi več, ker mislim, da je bistveno bolje, da posamezniku ostane več v žepu.”

Leporečje in posipanje s pepelom, kar ljudem seveda ne more povrniti odvzetega dohodka. Več o tem lahko preberete na povezavi: Golobovi že vzeli od 2100 do 5200 evrov neto

Da pa bo stvar popolnejša, zdaj je SDS predlagala novo znižanje dohodnine (v letih od 2026 do 2028), vlada, katere del sta SD in Matjaž Han, Tanja Fajon pa je celo podpredsednica, je ponovno glasovala proti predlogom za nižje davke in višje neto plače zaposlenih. V državnem zboru so poslanci prejšnji teden to vladno usmeritev potrdili, najprej na odboru za finance, nato v petek še na izredni seji državnega zbora. SD je tokrat v ogenj poslala poslanca Soniboja Knežaka, izvoljenega v okraju Hrastnik – Trbovlje.

Matjaž Han pa molči. Skril se je. Morda pa bo čez nekaj mesecev “spet obžaloval” svojo odločitev. Kdo ve!

Tako je Han pred meseci povedal za Forbes:

Takšno pa je bilo torkovo glasovanje na odboru, kjer so koalicijski poslanci zapečatili višje neto dohodke. V imenu SD je glasoval Soniboj Knežak: