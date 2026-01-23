Po porazu lahko Goloba reši Logar in kakšne izdaje so še pred nami

Piše: Spletni časopis

Demokrati Anžeta Logarja bi lahko rešili Roberta Goloba, da bi še naprej vodil vlado kljub porazu na volitvah?

Tako danes opozarjajo v Večeru, da ima leva sredina v Logarju morda skritega aduta v rokavu. Dilema nikakor ni le špekulacija zaradi raziskav javnega mnenja v januarju, ki vse kažejo, da bo relativno zmago na volitvah dosegla SDS Janeza Janše, vladne Svoboda, SD in Levica pa bodo doživele polom in bodo izgubile večino v DZ. Razlog za premislek o tem so tudi izjave Logarja samega, da mora biti po zmagi SDS in Janše v koaliciji ov Demokratih tudi največja stranka na levi. Torej, Svoboda. Pri Demokratih pa je že zdaj nekdanji poslanec Svobode Tine Novak.

Le po eni od štirih raziskav, Mediane za TVS, bi si večino Golob lahko zagotovil brez Demokratov, če bi Svoboda, SD in Levica z Vesno na svojo stran pridobile Resni.co Zorana Stevanovića. A koalicija z Resni.co ni povezava, s katero bi se na levi zelo postavljali in stavili nanjo pred volitvami, pa čeprav so Stevanoviča konec lanskega leta na hitro postavili za šefa vaterpolo zveze, kjer sta s finančnimi vložki pomembna igralca ministrstvo za gospodarstvo in šport šefa SD Matjaža Hana in občina Koper, ki jo vodi župan iz SD Matjaž Rakovec. Stevanovič je znan po podpisani obljubi, da ne bo šel nikoli v vladi s SDS in Janšo. Kar je za levico idealno. A ta nekdanji policist in podpredsednik SNS Zmage Jelinčiča, oboji so ga izključili, ki je tudi ponosen pravoslavec in borec za pravice Srbov, lahko levici že v kampanji škoduje. Ni ravno za vzgled. Nikakor pa ni tudi zagotovila, da mu bo res uspelo prebiti prag. Pred štirimi leti, ko je bil med organizatorji množičnih in nasilnih protestov v Ljubljani proti ukrepom za ustavitev epidemije Covida, je na volitvah gladko propadel. Kako fluiden je položaj med manjšimi strankami, kaže prikaz rezultatov štirih anket (preračun brez neopredeljenih, ki jih ni niti na volitvah):

Ugibanje Večera, da bi Goloba lahko rešil Logar z Demokrati ne temelji le na nenavadnih zahtevah Logarja, kakšna bi morala biti koalicija, da bi vanjo vstopil. V parlamentu se je Logarju in Evi Irgl pridružil Tine Novak iz Svobode in v Svobodi ga zaradi prestopa niso zelo obsojali in razglašali za izdajalca, kar kaže na možnost, da je bil prestop dogovorjen na vrhu. Da se je morda Golob po tihem strinjal

Nepovezani Eva Irgl, Anže Logar in Tine Novak (Demokrati) Foto: Matija Sušnik/DZ

Logar je sam povedal, da je v vlado Janeza Janše pripravljen vstopiti, če bo zraven tudi največja stranka iz leve sredine.

To je, kot kažejo vse raziskave javnega mnenja, Svoboda. Ker je takšna koalicija z Janšo malo verjetna, je s tem Logar odprl vrata tudi za sestavo nekakšne nove vlade Marjana Šarca, ki je po porazu na volitvah leta 2018 že skrpal manjšinsko vlado samih poražencev. Le da bi te najnovejše vodil Golob. S pomočjo Logarja. Izjave Logarja o levi stranki, ki jo zahteva, so pristaši desnice pospremili z ostrimi ocenami celo o izdaji, s kakršnimi je nedavno Asta Vrečko pospremila tudi prestopa Mateja T. Vatovca iz Levice k SD. Ta prestop, kaže ostrina, ni bil dogovorjen na vrhu. Iz Demokratov so sporočili, da ima njihova daljša izjava drugačen pomen kot je tisto, kar bi naj navajala SDS:

A v resnici se zdi vsebinsko enaka. Pomoč Logarja bo skoraj nujna za levo sredino predvsem, če vstop v parlament spodleti Prerodu Vladimirja Prebiliča, ki je izven DZ po vsem meritvah v januarju doslej. Prebilič, ki javno obljublja, da nikoli ne bo šel v koalicijo s Janezom Janšo in SDS, ima podobne težave z očitki izdaje kot Logar ali Vatovec. Da jih je naplahtal, mu očitajo iz Vesne. Na listi te je bil izvoljen za evropskega poslanca. Vesna gre na volitve z Levico. V raziskavah javnega mnenja v januarju so koalicijo Levice in Vesne trikrat že merili skupaj, povezave NSI, SLS in Fokusa pa nikoli. To je dobro upoštevati pri ocenah rezultatov, verjetno bi skupaj za desni trojček v anketah izmerili več. Ko gre za izdaje, je bilo zanimivo dogajanje ob predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, ki jo je v vrste Levice vabila Asta Vrečko. Po poročanju medijev je Klakočar Zupančičeva Vrečkovo s prošnjo napotila k Golobu, ki pa se naj s prestopom ne bi strinjal. Golob je sicer v resnih težavah, ker je celo KPK, kjer je vrh v celoti nastavila levica, ugotovil, da je kršil integriteto s pritiski za zamenjave policijskih šefov, ki bi lahko preiskovali tudi njega osebno in ravnanja njegove stranke, po vrhu pa je pričakovati še dodatno odločitev KPK, da se je znašel v nasprotju interesov tudi v zadevi Karigador. Da je izvajal obsežne in celo večkratne politične čistke tudi v medijih in državnih podjetjih, pa tudi ni skrivnost.

Rezultat volitev in spopad za to, kdo bo po njih vladal državi, bodo krojile izdaje. In sploh ni nujno, da smo bili doslej priča vsem ali da so povzete vse največje. Pa tudi, da ni kakšna od opisanih “fake”.