Po padcu Šolaka pada še Golobova zgodba o Janši za nakazili GEN-I Berishaju

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

S sliko, kako se je veleposlanik Kosova na Hrvaškem Martin Berishaj pet let prej rokoval z Janezom Janšo je Robert Golob marca 2023 v državnem zboru odgovoril na vprašanje Žana Mahniča (SDS) zakaj je nakazal dva milijona evrov iz GEN-I na račune podjetja veleposlanika Kosova na Hrvaškem Martina Berishaja.

Na Janšo je ob vprašanjih o milijonih, ki so leteli iz GEN-I, pred tem Golob pokazal že večkrat. Podobno je na Janšo v Tarči RTVS pozornost v zvezi z nakazili iz GEN-I preusmerjal tudi Golobov odvetnik Stojan Zdolšek. Tako: “Predsednik vlade nima s temi transakcijami popolnoma nič, to je že povedal, gospoda Berishaja sploh ne pozna, pozna ga pa gospod Janša.”

Danes pa je portal državne RTVS MMC, ki nikakor ne sodi pod SDS ali Janeza Janšo, o ozadju nakazil poročal tako: “Specializirano državno tožilstvo je končalo preiskavo sodelovanja med podjetji Martina Berishaja in družbo Gen-i Beograd v času, ko je skupino Gen-i vodil zdajšnji predsednik vlade Robert Golob. Zadevo so odstopili srbskemu tožilstvu.”

Odločitev je nenavadna. Dva milijona je veliko denarja in nenavadno se zdi, da s tem centrala GEN-I v Sloveniji ne bi imela nič. Vsaj reagirati bi morala.

Po poročanju MMC tožilstvo sumi, da je zlorabil položaj državljan Srbije, zato je slovensko tožilstvo zadevo odstopilo srbskemu. Pogodbo z Martinom Berishajem je podpisal Borislav Antović, ki je zaposlen Gen-i Beograd kot svetovalec za finance. Po telefonu je novinarjem povedal, da brez soglasja delodajalca izjave ne more dati. Gen-i Beograd je v času sodelovanja z Berishajem vodil Igor Koprivnikar, ki dogajanja tudi ni bil pripravljen komentirati.

Ob čudaških odgovorih premiera, da je za nakazila denarja iz Gen-I na Kosovo kriv Janša, za katere vse kaže, da so bile namerno širjenje neresnic, da bi odvrnil pozornost od dogajanja, je portal Necenzurirano, ki velja propagandno glasilo Svobode, širil še, da je za zgodbo o odtekanju denarja iz državnega GEN-I za čudaške namene na Kosovo (in tudi Črno Goro) dogovor Janše s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Slovenski urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD), ki ga je vodil Damjan Žugelj, bi naj po tem poročanju Necenzuriranih jeseni 2021, ko so se bližale srbske parlamentarne volitve, zbiral podatke o računih Dragana Đilasa v Sloveniji in drugih evropskih državah. Temu so sledile aktivnosti srbskega UPPD, ki je na Balkanu raziskoval račune, transakcije in posle družbe GEN-I. Vučić bi naj po tem dogovoru napovedal razkritje dokazov o grdih početjih nekdanji župan Beograda Đilasa in medijskega mogotca Dragan Šolaka, v Slovenijo pa bi naj prišli podatki o stranpoteh GEN-I. Zgodbe Necenzuriranih so povzeli tudi največji mediji v državi. Močno tudi POP TV. Šolak je nedavno nenadoma odletel iz vrha, kar je šokiralo urednike njegovih medijev po Balkanu, tudi v Sloveniji.

Proti Žuglju so vladajoči sprožili pravo gonjo, tudi preiskavo v parlamentu, češ da bi naj zlorabljal položaj in preverjal preveč.

Vse preiskave ravnanja premiera Goloba in GEN-I v preteklosti pa so sistematično blokirali. Verjetno smo bili tudi zaradi tega priča več menjav notranjih ministrov in šefov policije.

Srbski Gen-i je, ko je celoten Gen-i vodil Golob, v več obrokih nakazal več kot dva milijona evrov podjetjema Martina Berishaja MB Consulting na Kosovu in v Črni gori. Berishaj je večino denarja – 1,8 milijona evrov – sproti dvignil v gotovini. Zgodba o tem je bila prvič objavljena pred volitvami leta 2022.

Za kaj je bil denar, je še danes nejasno. “Nisem se ukvarjal s prodajo energije, posredoval sem jim politični pogled na strategije, ki jih ima neka država v določeni situaciji,” je za Tarčo pred dvema letoma Berishaj pojasnil veliko število rednih vsakomesečni nakazil iz GEN-I. Maks Helbl iz GEN-I pa je razlog milijonskih plačil opisal tako: “Vsa nakazila so povezana dejansko z realiziranimi pogodbami za prodajo in nakupe električne energije, pri katerih je gospod Berishaj konkretno sodeloval. Gospod Berishaj je namreč zagotavljal potrebne informacije, ki so ključne zato, da lahko družba konkurenčno nastopa na posameznem trgu.”

Pojasnili sta težko združljivi. Šlo pa je za skoraj dva milijona. Dobil je Berishaj več kot je imel GEN-I v Srbiji dobička. Berishaj, ki spada v krog kosovskega premierja Albina Kurtija, ima pa tudi več vplivnih znancev v Sloveniji, ter tudi slovensko državljanstvo, je svoje delo za Gen-i javno pojasnjeval pred kosovsko parlamentarno preiskovalno komisijo. Tako:

“Svetoval sem jim, kako naj podjetje politično ukrepa. Nisem se ukvarjal s prodajo energije, posredoval sem jim politični pogled na strategije, ki jih ima neka država v določeni situaciji,” je dejal novembra 2022.

Za dva milijona.

Da bo specialno tožilstvo v Kosovu vložilo obtožnico zoper Berishaja, so poročali mediji na Kosovu. Tam bi ga naj obravnavali zaradi sumov kaznivih dejanj pranja denarja, utaje davkov in prikrivanja informacij o premoženju.