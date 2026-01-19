Po Mediani Goloba reši Stevanović, po Parsifalu ga ni v DZ

Piše: Spletni časopis

Janez Janša bi sestavil desno koalicijo s pomočjo SDS, Demokratov in NSi sta čez vikend pokazali dve raziskavi: po Ninamedii za Dnevnik bi te tri stranke zbrale 44,2 odstotka vseh glasov, po Parsifalu za Novo24TV pa 46,4 odstotka.

V obeh primerih bi to zagotovilo odločno večino sedežev v državnem zboru in s tem preprost prevzem oblasti. Po Mediani za TVSLO pa bi oblast obdržal Robert Golob. Večino v DZ bi vladne stranke sicer izgubila, a bi ohranile oblast. Za SDS, Demokrate in NSI bi bilo 39,9 odstotka glasov, za Svobodo, SD in Levico 37,5. O večini pa bi odločila Resni.ca Zorana Stevanovića s 5,9 odstotka, ki možnost sodelovanje s SDS in Janšo zavrača. Po meritvi Mediane za TVS je Resni.ca zbrala bistveno višji delež kot v drugih dveh raziskavah. Vse tri so bile objavljene v soboto in nedeljo. Po Ninamedii bi Resni.ca komaj prišla v DZ s 4.1 odstotka, po Parsifalu bi izpadla s 3,6 odstotki. Po Mediani pa bi Golobu zagotovila nadaljevanje vladanja s 5,9 odstotki. Vse tri meritve vsebujejo enako napako. Skupaj merijo Levico in Vesno, ločeno pa NSi, SLS in Fokus, čeprav so slednji enako napovedali skupen nastop. To znižuje delež NSi Jerneja Vrtovca v vseh treh raziskavah in ga nekoliko viša Levici. Pri Parsifalu med strankami niso merili SNS Zmaga Jelinčiča.

Stevanović kot rezervno kolo Goloba

Po vseh treh raziskavah je na vrhu SDS, ki ji že s krepkim zaostankom sledi Svoboda. Po Ninamedii in Parsifalu so tretji Demokrati Anžeta Logarja, po Mediani je tretja SD Matjaža Hana. Primerjava treh raziskav, katere rezultati so bili objavljeni čez vikend, je takšna:

Da sodi Stevanović med stranke, ki nabirajo glasove razočaranih volivcev, da bi Golob ostal na oblasti, pa ne kaže le podpisana izjava, da ne bo šel nikoli v koalicijo s SDS in Janšo. Pred novim letom so ga nenadoma v Kranju, ki ga obvladuje župan iz SD Matjaž Rakovec, postavili za šefa vaterpolo zveze, kjer je glavni pokrovitelj kluba v Kranju občina Kranj, na državni ravni pa šport sodi pod ministrstvo Matjaža Hana (SD). Te dni je Stevanović ne evropskem prvenstvu v Beogradu. Ta nekdanji policist v življenju ni imel nobene povezave z vaterpolom. Tudi ni podjetnik, da bi lahko zagotovil denar. Je pa zadnja leta vodil društvo pravoslavne enotnosti.

In se javno zavzel za status manjšine za Srbe.

Intervju Stevanovića, ki napoveduje boj za srbsko manjšino v Slovenijo. Doma je izjave pozneje zrelativiziral

Ideje o manjšinskih pravicah in ugodnostih za priseljence iz območja držav, ki so nastale iz SFRJ, so značilne za vladne (leve) stranke, ki poskušajo z razdeljevanjem proračunskih ugodnosti tem skupinam tudi nabirati dodatne glasove. Da bi komu res dodelili dodaten status manjšine, pa bi morali najprej spremeniti ustavo, za kar pa doslej še nikoli niso imeli večine.

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid vladnih strank, torej levice. Za večino podjetij, ki izvajajo merjenja, je znano, da jih plačujejo tisti, ki jih merijo ali da so poslovno ali politično povezani s politiki vladnih strank.

Bolj dolgoročna nihanja ne kažejo na velikanske spremembe, razlike so verjetno predvsem posledica načinov merjenj in napak meritev. Velikanska je sprememba predvsem v primerjavi s prejšnjimi volitvami: Svoboda je dramatično izgubila, če upoštevamo združitev z LMŠ Marjana Šarca in SAB Alenke Bratušek po volitvah jih je pred štirimi leti skupaj volilo 40,8 odstotka volivcev, zdaj bi Svobodo volilo skoraj pol manj volivcev. Največ sta na ta račun pridobili stranki SDS in Demokrati.

Primerjava meritev Parsifala in Mediane pokaže, da bi po TVS SD preskočila Demokrate, obratno pa bi po Parsifalu Resni.ca ostala pred vrati parlamenta.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.