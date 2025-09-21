Po izdaji gradbenega dovoljenja za zadnji odsek kanala C0 prihaja še gradbeno dovoljenje za parkirno hišo pod osrednjo ljubljansko tržnico?

Piše: A. H. (Nova24tv)

Nedavno je odjeknila vest, da je ljubljanska upravna enota izdala gradbeno dovoljenje za osmi in zadnji odsek kanala C0, ljubljanskemu županu pa se kmalu nasmiha še ena zmaga. Kot smo uspeli izvedeti, naj bi se izrazila v obliki izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo parkirne hiše pod osrednjo ljubljansko tržnico.

Na osnovi podatkov je mogoče predvidevati, da bo Ministrstvo za naravne vire in prostor RS (MNVP) prihodnji teden izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo parkirne hiše pod osrednjo ljubljansko tržnico. S tem bo zanemarilo vse pripombe civilne iniciative, imenovane Tržnice ne damo.

Iniciativa kritična do poteka ustnih obravnav

Na začetku meseca, konkretno 4. septembra, je na MNVP potekalo nadaljevanje ustne obravnave po delni ustni obravnavi, ki je potekala letošnjega 10. junija. V tem postopku so po navedbah civilne iniciative kršili vse predpise, in sicer mednarodne predpise in predpise evropske direktive, Ustavo RS in mnoge slovenske zakone.

“Na prvi delni ustni obravnavi so že pri vhodu varnostniki delali razliko med investitorjevimi pooblaščenci in stranskimi udeleženci, ki nastopajo proti gradnji parkirne hiše pod osrednjo ljubljansko tržnico in so bili pred vhodom veliko pred začetkom obravnave. Investitorjeve zaposlene in pooblaščence, ki so prišli kasneje, so varnostniki takoj spustili v sejno sobo v 3. nadstropju, a ura ustne obravnave je bila za vse ista,” je navedla iniciativa, ki jo zastopa mag. Marinka Kurilić. Dodala je, da gre za kršitev načela enakovredne obravnave vseh udeležencev in kaže na pristranskost ravnanja upravnega organa. Kot opozarjajo, sta obe ustni obravnavi, torej tako letošnjega junija kot septembra, potekali v sejni sobi MNVP, ki lahko sprejme okoli 35 oseb. “Kljub protestiranju stranskih udeležencev že na 1. obravnavi, da v tako majhnem prostoru ne more biti prisotna javnost, kar bi morala biti v skladu z 8. členom Aarhuške konvencije, katere podpisnik je tudi Slovenija, z Ustavo RS, ZDIJZ,” so pojasnili ob tem.

Predstavniki iniciative so prepričani, da bi morali javno obravnavo v celoti snemati, zvočni posnetek pa priložiti zapisniku. To bi namreč objektivno dokazovalo, kaj se je dogajalo na obravnavi in kakšno je bilo dejansko stanje. “Tako pa vse temelji na pričevanju posameznikov,” so izpostavili in dodali, da je tudi po Zakonu o splošnem upravnem postopku zvočni zapis priloga zapisnika. Poleg tega jih je zmotil čas, ki jo imel vsak pooblaščenec na voljo za razpravo. Dodeljen čas je bil, kot so dejali, v resnici krajši, ker so bili zaradi strojepiske primorani govoriti počasi. Prepričani so, da bi moralo ministrstvo na ustni obravnavi nastopati nevtralno. Voditeljica razprave je po presoji iniciative nastopala “pristransko v dobrobit investitorja”. “Dokaz njene pristranskosti je, da njene izjave, grožnje idr. niso zabeležene v zapisniku,” so navedli.

Zmotilo jih je, da ni bilo mogoče soočiti mnenj. “Do soočenja mnenj ni prišlo, saj so mestni možje, skupaj s projektantom in podžupanom Rokom Žnidaršičem, odšli iz dvorane takoj po svoji prezentaciji in niso niti poslušali neodvisnih ekspertov,” so poudarili. Dodali so, da je zapisnik ustne obravnave pomanjkljiv in ne odraža dejanskega stanja. “Da bi bil zapisnik verodostojen, bi morale biti v zapisniku zabeležene vse izjave, tudi izjave uradnih oseb in voditeljice,” so dejali. “Na koncu obeh zapisnikov, tako 10. 6. kot 4. 9., je zapisano, da je bil prebran. To je laž,” so navedli.

Civilna iniciativa Tržnice ne damo je letošnjega 4. avgusta o nepravilnostih, ki lahko ogrozijo Plečnikovo tržnico, čeprav ta predstavlja svetovno kulturno dediščino, obvestila vodjo Unescovega centra za svetovno dediščino Lazara Eloundoua Assomo. Kopijo pisma Unescu je poslala tudi g. Gašperju Hrastelju na Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, znanost in inovacije, vendar odgovora ni prejela.

Velik del občanov Ljubljane, ki so združeni v civilni iniciativi, že od leta 2007 ostro nasprotuje gradnji podzemne garaže na tem prostoru. Izrazito odklonilno se je izjasnila najvišja slovenska znanstvena institucija, tj. svet Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), ki se ukvarja s področjem kulture in identitete slovenskega prostora. Svoje stališče je svet sprejel leta 2009. V zvezi z načrtom MOL se je odklonilno opredelila tudi akademska sfera, ki jo predstavljajo številni strokovnjaki in poznavalci tega prostora in se z njim poklicno ukvarjajo: etnologi, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji in arheologi. Nasprotujejo mu tudi številni arhitekti in urbanisti. “Zaradi slabih izkušenj, geološke sestave tal, podtalnice, zalednih voda in studencev izpod grajskega hriba ter globine predvidene gradnje, ki bi segla pod nivo mestne reke, je projekt predvsem tehnološko izredno zahteven in tvegan in njegove posledice nepredvidljive,” je kritična iniciativa.

Kljub pomislekom informacije pričajo o tem, da se bo Jankoviću najverjetneje kmalu izpolnila želja v zvezi z načrtom gradnje parkirne hiše pod ljubljansko tržnico. Ker je Upravna enota Ljubljana nedavno izdala gradbeno dovoljenje za osmi in zadnji odsek kanala C0 – 128 metrov pri hipodromu Stožice, kar predstavlja manjkajoči člen v 12,1 kilometra dolgem spornem projektu, ki ogroža pitno vodo, se marsikomu poraja vprašanje, ali se poizkuša vlada na ta način zahvaliti ljubljanskemu županu za njegovo podporo. S tem bi si “svobodnjaki” zagotovili tudi nadaljnjo podporo na prihajajočih državnozborskih volitvah.