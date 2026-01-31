Po fizičnem obračunu učitelja in svetnika s podžupanom je župan Leljak napovedal odškodnino v višini kar 50 tisoč evrov

Piše: C. Š. (Nova24tv)

“Od Milka Zamude se bo zahtevala odškodnina v višini 50.000 evrov. Takšen zahtevek v celoti podpiram. Namen ni maščevanje, temveč jasno sporočilo, da se nasilje ne tolerira in da nikoli več ne bo nihče fizično napaden.”

Župan Radencev Roman Leljak je po včerajšnjem incidentu in fizičnem napadu občinskega svetnika ter učitelja Milka Zamude na podžupana Mirana Jelena napovedal odškodninsko tožbo v višini 50 tisoč evrov.

Ta po njegovem ne bo vložena z namenom maščevanja, temveč zaradi sporočila, da se fizično nasilje ne sprejema kot nekaj normalnega in v preventivne namene, da ne bo nihče več kdajkoli napaden.

Leljak je še zapisal, da je svetnik Zamuda na zadnjih petih sejah večkrat napadal sočlane svetnike in župana z izrazi, kot so “lažete” in “lažnivec”, kar je nato privedlo do fizičnega obračuna. Za namene odškodnine bodo najeli ekipo odvetnikov, je napovedal župan.

Radenški občinski svetnik se po besedah Leljaka doslej še ni opravičil in to kljub temu, da opravlja poklic učitelja na osnovni šoli.